揭花蓮光復洪災、台中非洲豬瘟共同點 翁達瑞：首長說謊被災難揭穿

花蓮光復9月發生嚴重水患，台中梧棲本月更爆出非洲豬瘟，翁達瑞發文批評，這兩個縣市的首長不僅都是國民黨籍，且兩位首長也都「說謊都像呼吸一樣自然」。（資料照）

花蓮光復9月發生嚴重水患，台中梧棲本月更爆出非洲豬瘟，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文批評，這兩個縣市的首長不僅都是國民黨籍，且兩位首長也都「說謊都像呼吸一樣自然」，他質疑要不是災難發生，原本的謊言甚至會成為政績，但難道我們只能靠災難揭穿地方首長的謊言嗎？只有徐榛蔚和盧秀燕靠謊言執政嗎？

翁達瑞在臉書以「兩個說謊像呼吸的首長」為題發文指出，上個月，花蓮光復發生嚴重水患。這個月，台中爆出非洲豬瘟。這兩個縣市的首長都是國民黨籍，分別是徐榛蔚與盧秀燕。除了黨籍相同之外，徐榛蔚與盧秀燕還有另一個共同的特點：兩人說謊都像呼吸一樣自然。

翁達瑞表示，光復鄉發生水患之前，徐榛蔚的花蓮縣政府發了一份新聞稿，吹噓完成大規模的撤離，而且都還列出具體的數字。然而大水沖進光復市區時，民眾作息如常，商店也照常營業。實情是，民眾並未被告知撤離，更無強制撤離這回事。結果災情慘重。要不是大水淹進光復市區，徐榛蔚的謊言就變成了她的政績。

翁達瑞也說明，盧秀燕的情形類似。台中爆發非洲豬瘟的當下，盧秀燕宣稱市府該做的都做了，沒有任何疏失。等農業部介入後，才發現台中市政府的統計與報告充斥謊言。就以獸醫的參與為例，盧秀燕的市政府共有四個不同版本。一個謊言被揭穿後，繼續用另一個謊言來掩飾。直到現在，民眾仍然不知道真相。要不是豬隻的大量死亡，民眾不知道盧秀燕靠謊言執政，她的謊言也都會變成政績。

翁達瑞強調，他要問的是，徐榛蔚與盧秀燕只在這兩個災難的處理說謊嗎？不會那麼湊巧吧！他質疑徐榛蔚與盧秀燕說謊像呼吸一樣自然，顯然是習慣性說謊。因為沒有其他的災難發生，所以她們的謊言沒有被揭穿。

翁達瑞強調，這真的是很可怕的一件事。這兩位民選首長靠謊言執政，卻能瞞過眾多選民，媒體也沒有揭穿她們的謊言。他也直言，難道我們只能靠災難揭穿地方首長的謊言嗎？更可怕的是，只有徐榛蔚和盧秀燕靠謊言執政嗎？

翁達瑞在文末也感嘆，「根據我的觀察，慣性說謊的地方首長更多，我就不一一點名了。我們的民主制度出了很大問題！」

