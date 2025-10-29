北市沒條件普發現金 苗博雅批蔣萬安自業自得、咎由自取

蔣萬安強調，台北市相比中央沒有條件普發現金。（記者田裕華攝）

藍白陣營過去一年鼓吹普發現金還稅於民，立院也三讀通過韌性特別預算條例將普發萬元。北市藍綠黨團也提案，北市也可以普發現金，但市府以財源不確定性認為沒有條件普發。社民黨議員苗博雅今（29日）嗆，是誰讓人民有錯誤認知，就是台北市長蔣萬安自業自得。

蔣萬安今赴議會進行追加減預算報告，苗博雅指出，決算報告指出，北市過去10年超收868億元，包含遺產稅、贈與稅與印花稅等，而蔣萬安現在的態度是，北市沒有相關條件。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安強調，中央是稅收超收，且達到5200多億，台北市相比之下沒有條件。

苗博雅說，台北市超收也是超收，他也反對沒來由的普發現金，但是現在社會上人民普遍有錯誤認知，覺得超收、超徵就是要還給人民，造成這樣的結果，就是藍白過去大力宣傳的結果，這也包括蔣萬安自己。

苗博雅批，蔣萬安自己自業自得、咎由自取。蔣萬安則回嗆苗博雅雙標。雙方唇槍舌劍直至質詢時間結束仍未停歇，最終議長戴錫欽出面緩頰稱時間已經結束，雙方才消停。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法