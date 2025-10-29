謝龍介稱林俊憲民調拉近中 陳亭妃嗆「不演了」：直接介入綠初選

立委陳亭妃。（資料照）

2026地方選舉起跑，有意角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介稱，民進黨立委林俊憲的支持度上升當中，與其初選對手陳亭妃的距離會不斷拉近。對此，陳亭妃今天表示，謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，質疑他在怕什麼。

謝龍介日前在直播中表示，曾有媒體人找他跟陳亭妃一起直播，結果陳當天說生日沒出現，但媒體人已經找過他跟林俊憲直播一次了，但陳亭妃不能來，訪問謝龍介就夠了？不是，對方又去找林俊憲來，「講這些是要表示，林俊憲在上升當中，跟陳亭妃的距離會不斷拉近」。他也提到，若接到民進黨初選的電話，都說支持謝龍介就好。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃說，隨著民進黨黨內民調時程接近，謝龍介終於露出馬腳不演了，直接用荒謬言論影響賴清德總統的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝龍介對陳亭妃的害怕。

陳亭妃表示，當這些所謂的「內幕」想操作民進黨分裂的時候，她在此要呼籲所有支持者，更應該團結起來，集中選票支持讓謝龍介最害怕的陳亭妃，2026能六戰六勝謝龍介的陳亭妃，一起拒絕國民黨這些低劣的政治操作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法