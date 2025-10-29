中選會委員難產 阮昭雄：盼提出大家接受的名單

中選會部分委員任期11月3日將屆，但新人選名單至今未提出，對此，行政院副秘書長阮昭雄接受專訪時指出，政院希望提出大家都能接受的名單。（圖由Yahoo《齊有此理》節目提供）

中選會部分委員任期11月3日將屆，但新人選名單至今未提出，民眾黨更爆料，行政院來函徵詢推薦人選，對此，行政院副秘書長阮昭雄接受專訪時指出，政院希望提出大家都能接受的名單，不要讓立法院跟整個社會覺得一直在空轉，「要在時限內提出名單也不難，但提出又被否決，那不是又回到原點？」

阮昭雄接受Yahoo《齊有此理》節目專訪今（29）日播出。對於目前國會朝小野大的局面，阮昭雄說，行政院有行政院的立場，如果不能接受就繼續加強溝通，這都需要有不同想像跟特殊作法來做。

請繼續往下閱讀...

阮昭雄舉例，最近有幾個人事案，包括NCC、中選會，未來中選會人員的提名怎麼進行，這件事很重要。行政院長卓榮泰也在思考，中選會有幾個委員的提名，縱使在目前規劃時程是慢了，但能否提出一個大家都能接受的名單，不要讓整個立法院跟社會上覺得一直在空轉，「要在時限內提出名單也不難，但提出又被否決，那不是又回到原點？」

阮昭雄提到，過去也有幾個成功案例，比如考試委員，可能政治性沒那麼大，所以順利通過。至於中選會、NCC、大法官等政治性高，還是要跟社會對話。

阮昭雄指出，明年是選舉年，各黨其實有不同盤算，是不是要一直秉持焦土政策？畢竟縣市長選舉一定要取得過半的選票，不是像議員拿個10%選票就可以當選，所以立場是不是會因此轉換？這可以期待。加上國民黨新任主席鄭麗文即將上任，是不是有新的氣氛，雖不敢過於樂觀，但至少結構上或許有改變的可能性，還是要動點腦筋與在野黨溝通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法