為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中選會委員難產 阮昭雄：盼提出大家接受的名單

    2025/10/29 14:49 記者鍾麗華／台北報導
    中選會部分委員任期11月3日將屆，但新人選名單至今未提出，對此，行政院副秘書長阮昭雄接受專訪時指出，政院希望提出大家都能接受的名單。（圖由Yahoo《齊有此理》節目提供）

    中選會部分委員任期11月3日將屆，但新人選名單至今未提出，對此，行政院副秘書長阮昭雄接受專訪時指出，政院希望提出大家都能接受的名單。（圖由Yahoo《齊有此理》節目提供）

    中選會部分委員任期11月3日將屆，但新人選名單至今未提出，民眾黨更爆料，行政院來函徵詢推薦人選，對此，行政院副秘書長阮昭雄接受專訪時指出，政院希望提出大家都能接受的名單，不要讓立法院跟整個社會覺得一直在空轉，「要在時限內提出名單也不難，但提出又被否決，那不是又回到原點？」

    阮昭雄接受Yahoo《齊有此理》節目專訪今（29）日播出。對於目前國會朝小野大的局面，阮昭雄說，行政院有行政院的立場，如果不能接受就繼續加強溝通，這都需要有不同想像跟特殊作法來做。

    阮昭雄舉例，最近有幾個人事案，包括NCC、中選會，未來中選會人員的提名怎麼進行，這件事很重要。行政院長卓榮泰也在思考，中選會有幾個委員的提名，縱使在目前規劃時程是慢了，但能否提出一個大家都能接受的名單，不要讓整個立法院跟社會上覺得一直在空轉，「要在時限內提出名單也不難，但提出又被否決，那不是又回到原點？」

    阮昭雄提到，過去也有幾個成功案例，比如考試委員，可能政治性沒那麼大，所以順利通過。至於中選會、NCC、大法官等政治性高，還是要跟社會對話。

    阮昭雄指出，明年是選舉年，各黨其實有不同盤算，是不是要一直秉持焦土政策？畢竟縣市長選舉一定要取得過半的選票，不是像議員拿個10%選票就可以當選，所以立場是不是會因此轉換？這可以期待。加上國民黨新任主席鄭麗文即將上任，是不是有新的氣氛，雖不敢過於樂觀，但至少結構上或許有改變的可能性，還是要動點腦筋與在野黨溝通。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播