曝政院來徵詢中選會人事意見！黃國昌：卓榮泰稍有進步

民眾黨團總召黃國昌今率黨團幹部召開記者會痛批，行政院長卓榮泰違法延宕NCC人事、癱瘓機關，黨團將於本週正式對卓榮泰提出譴責案。（記者劉信德攝）

民眾黨團總召黃國昌今率黨團幹部召開記者會，痛批行政院長卓榮泰違法延宕NCC人事、癱瘓機關，黨團將於本週正式對卓榮泰提出譴責案。不過，黃也透露，在中選會委員人事名單上，卓榮泰這次稍有進步，政院有私下徵詢民眾黨團對於中選會人選的意見以及要不要推薦人選，民眾黨團希望卓正式行文、公事公辦，同時也要向國民黨徵詢。

黃國昌指出，NCC四位委員自去年7月起陸續卸任，民進黨政府卻不儘速提名，反而窮盡一切力氣投入大罷免；今年4、5月間，他在院會質詢卓榮泰何時提名時卓回應「部分委員有生涯規劃考量，尚待被徵詢者回覆」，但上週立院審查4位被提名人，直接戳破卓榮泰彌天大謊。

黃國昌續指，立法院上週審查四位被提名人，NCC主委蔣榮先被提名人表示5月即受邀並同意出任、、副主委被提名人程明修5月5日同意、NCC委員被提名人黃薇威5月2日同意出任、NCC委員被提名人羅慧雯更在去年年底就表達同意，四人說法通通打臉卓榮泰，根本是為了大罷免，公然對國會、國人扯謊。

黃國昌批評，民進黨不在乎NCC職責，唯一在乎的就是NCC是否能繼續當民進黨禁臠，民眾黨團無法接受，將於本週正式提案譴責行政院院長卓榮泰，表達黨團嚴正立場。

立委林國成表示，自己上會期當交通委員會召委，多次要求政院盡速提交NCC委員名單，等了五個月行政院仍無動於衷，現在更提出沒有專業的酬庸人選，打算「假改革、真控制NCC」，完全政治凌駕專業，黨團會嚴格把關、審查人選，呼籲卓院長不要再用愚民政策欺騙老百姓。

黃國昌提及，除了NCC擺爛以外，中選會人事名單也擺爛。依照《中選會組織法》，政院本應8月3日就要提出人選，但至今卻沒有看到名單，不過卓榮泰這次稍有進步，政院有私下徵詢民眾黨團對於中選會人選的意見、以及要不要推薦人選。

黃國昌強調，民眾黨不希望國家重要機關停擺，盼政院提出適任人選讓立院審查，請行政院正式來函徵詢黨團意見，並也應徵詢國民黨團意見。過去一年台灣社會撕裂、機關停擺，相信民進黨心裡有數，繼續下去對國家沒有任何好處。民眾黨團要求開大門走大路，請行政院正式行文、公事公辦，尊重在野意見，一起集思廣益，共同面對問題、解決問題。

