為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院明排審海纜七法 管碧玲：有效守護海纜、盼立院支持

    2025/10/28 11:16 記者李文馨／台北報導
    海洋委員會主委管碧玲今（28日）在立院受訪表示，海纜七法將能有效守護海纜，盼立法院支持。（資料照）

    海洋委員會主委管碧玲今（28日）在立院受訪表示，海纜七法將能有效守護海纜，盼立法院支持。（資料照）

    台灣今年發生多起權宜輪違規破壞台灣通訊海纜事件，立法院經濟委員會明天將排案審查海纜七法。海委會主委管碧玲今天在立法院受訪表示，修法通過後，會強制要求所有船舶在領海內持續開啟船舶自動辨識系統，並要求異常滯留船舶離開，海纜七法將能有效守護海纜，盼立法院支持。

    海纜七法包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」與「船舶法」等七法修正草案，行政院版草案重點包括，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，故意犯可處7年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統等規範。立法院經濟委員會明天將先審查「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」修正草案。

    立法院會今天繼續進行施政總質詢。管碧玲會前受訪表示，這次海纜七法修法，雖然沒有海洋委員會主管法案，但海巡署是未來協助執法的主要力量，因此也有參與修法研議過程、表達意見。

    管碧玲指出，修法通過後，首先會強制要求所有船舶開啟船舶自動辨識系統（AIS），保持船舶可受監控；如果船舶異常滯留可以要求離開，若不離開就不讓船舶進港。

    管碧玲強調，不讓船舶進港是一個重要處置，因為若要長期滯留就要偶爾進港整補，若不允許進港，就代表不允許長期滯留。海纜七法將有效地讓有機會傷害台灣海底電纜的船舶，不能滯留在台灣海域，盼法案獲立院支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播