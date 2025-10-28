立院明排審海纜七法 管碧玲：有效守護海纜、盼立院支持

海洋委員會主委管碧玲今（28日）在立院受訪表示，海纜七法將能有效守護海纜，盼立法院支持。（資料照）

台灣今年發生多起權宜輪違規破壞台灣通訊海纜事件，立法院經濟委員會明天將排案審查海纜七法。海委會主委管碧玲今天在立法院受訪表示，修法通過後，會強制要求所有船舶在領海內持續開啟船舶自動辨識系統，並要求異常滯留船舶離開，海纜七法將能有效守護海纜，盼立法院支持。

海纜七法包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」與「船舶法」等七法修正草案，行政院版草案重點包括，破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，故意犯可處7年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統等規範。立法院經濟委員會明天將先審查「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」修正草案。

請繼續往下閱讀...

立法院會今天繼續進行施政總質詢。管碧玲會前受訪表示，這次海纜七法修法，雖然沒有海洋委員會主管法案，但海巡署是未來協助執法的主要力量，因此也有參與修法研議過程、表達意見。

管碧玲指出，修法通過後，首先會強制要求所有船舶開啟船舶自動辨識系統（AIS），保持船舶可受監控；如果船舶異常滯留可以要求離開，若不離開就不讓船舶進港。

管碧玲強調，不讓船舶進港是一個重要處置，因為若要長期滯留就要偶爾進港整補，若不允許進港，就代表不允許長期滯留。海纜七法將有效地讓有機會傷害台灣海底電纜的船舶，不能滯留在台灣海域，盼法案獲立院支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法