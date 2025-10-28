傅崐萁遭張峻踹桌抗議 今早10點地檢署提告

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」卻只邀請傅派議員等人，災民遭擋在外被議長張峻踹桌抗議。（民眾提供）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織，300多名災民被擋在門外引發衝突，縣議會議長張峻不滿災民及在地議員被擋，闖入怒踢傅崐萁桌子，遭傅崐萁痛批暴力現行犯，今早10點傅崐萁到地檢署按鈴控告張峻。

傅崐萁昨發新聞稿指控張峻「先是出腳狠踹桌子重擊傅崐萁胸部，強抓傅崐萁手臂」，現場也拿著麥克風大聲喊遭到張峻攻擊，但張峻在現場馬上反嗆：「踢的是桌子」，傅崐萁不斷要求現場警方以暴力現行犯逮捕議長張峻及抗議民眾，但現場警方持續蒐證，遭傅崐萁怒嗆：「警察局擺爛」，質疑現場的警方為何沒有制止暴力行為，有「黑道滋事」，一直拿麥克風詢問警察在哪裡？

請繼續往下閱讀...

馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉受到重創，縣長徐榛蔚屢屢神隱，其丈夫傅崐萁則不斷想甩鍋給中央，讓外界看傻眼、引爆地方民怨。而昨天傅崐萁辦重建條例座談會，卻傳出大部分災民根本沒被邀請，只邀請傅派議員等友好對象，在地議員張峻、蔡依靜都未獲通知，災民們紛紛到大華活動中心外抗議，要求發聲，沒想到傅崐萁卻怒斥黑道鬧場，讓災民聽了怒火更甚。

張峻得知此事後昨天下午二點到達會場，受到災民英雄式歡迎，張峻帶著災民突破警察人牆進入，怒氣沖沖走向傅崐萁，出腳踹了傅崐萁前面的桌子。不斷在質問「為什麼不要給我們通知？」，踹桌之後馬上有人上前擋住張峻，護著傅崐萁，避免肢體衝突發生，張峻怒轟「這樣在欺負光復人是不是？你要欺負光復人喔？」，傅崐萁也拿麥克風反嗆：「暴力、現行犯、黑道」。

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」卻只邀請傅派議員等人，災民遭擋在外引發抗議。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」卻只邀請傅派議員等人，災民遭擋在外引發抗議。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法