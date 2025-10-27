為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共曬8張台灣衛星照稱「都是中國的」 學者：以視覺主權強化統一敘事

    2025/10/27 18:10 記者陳鈺馥／台北報導
    中國官媒公布多張由「吉林一號」衛星拍攝的台灣影像，並宣稱日月潭、阿里山等景點「都是中國的」。（擷取自微博）

    中國人大常委會設立「台灣光復紀念日」後，25日再透過公司發布「吉林一號」衛星所攝台灣高清衛星圖，經中共官媒轉發報導，宣稱「中國台灣省的每一寸土地，都在吉林一號太空視角下盡顯生機」、「日月潭、阿里山等景點都是中國的」。學者分析，中共核心目的是以「視覺主權」強化統一敘事，藉由太空俯瞰的影像，中國刻意營造「中國台灣省盡在掌握」的象徵意象。

    中國長光衛星技術公司近日在微博發布「吉林一號」衛星群拍攝的8張太空俯瞰台灣圖，涵蓋日月潭、阿里山、中正紀念堂、台北市區、新竹科學園區、鵝鑾鼻、台北港、基隆河，部分照片甚至清晰可見分佈與結構。

    中共官媒轉發報導，《環球時報》形容太空俯瞰日月潭，「日輪」與「月鉤」型態清晰可見，湖面如翡翠鑲嵌在群山之間，周邊村落零星分布，盡顯「台灣省」標誌性自然景觀的靜謐與壯闊。

    對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國公布「吉林一號」衛星拍攝的台灣北中南知名地景，表面上是展示科技實力，實際卻是一場結合法律、象徵和輿論的政治操作。

    洪浦釗分析，其核心目的是以「視覺主權」強化統一敘事，藉由太空俯瞰的影像，中國刻意營造「中國台灣省盡在掌握」的象徵意象，將主權宣示科技化、日常化。這與全國人大日前通過將10月25日定為「台灣光復紀念日」相互呼應，形成「法制化歷史、影像化主權、宣傳化敘事」的政治連動，藉「紀念」之名推進統戰滲透。

    洪浦釗指出，此舉對內是民族主義宣傳的一環，藉科技成就包裝「民族復興」與「科技強國」形象；對外則是一種象徵性威懾，傳達中國「能看見、能掌控台灣」的訊息，與軍演、法律戰、輿論戰共同構成複合式壓力。

    他強調，這些衛星影像並非單純的科技展示，而是以科技包裝政治、以視覺延伸主權的話語操作。台灣應清楚揭露這種宣傳邏輯，讓國際社會看見的，不是被監視的島嶼，而是堅定而有尊嚴的台灣。

    熱門推播