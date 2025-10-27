為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    理解張峻那一踢 沈伯洋：傅崐萁才是賣國、賣花蓮的現行犯

    2025/10/27 17:07 記者謝君臨／台北報導
    花蓮縣議會議長張峻不滿立委傅崐萁率縣府舉行特別條例座談會卻沒有通知災民，到場抗議。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議會議長張峻不滿立委傅崐萁率縣府舉行特別條例座談會卻沒有通知災民，到場抗議。（記者王錦義攝）

    國民黨立委傅崐萁下午在花蓮舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但災民卻被擋在外面抗議，花蓮縣議會議長張峻直接進場踢傅的桌子怒嗆：「為什麼不通知災民？」傅則回嗆：「黑道，現行犯，抓起來」，場面混亂。對此，民進黨立委沈伯洋表示：「我能理解議長的那一踢。他們夫婦，連對人最基本的尊重都沒有。現行犯是他自己才對。賣國、賣花蓮的現行犯。」

    傅崐萁下午在花蓮縣光復鄉大華活動中心舉行災區重建座談會，但一開始傳出只邀請縣府、地方鄉民代表、村長及部分災民，許多災民都不知道這場座談會引發不滿，還被擋在外面抗議，張峻進場後怒踢傅崐萁的桌子，場面混亂。

    「我能理解議長的那一踢。」沈伯洋憶及，救災的第一天，傅崐萁在那邊撇清政治責任，他本來也還能理解傅崐萁是為了生存，但他完全無法忍受的就是，很明顯的就是還有人被困住，為什麼傅還在那邊廢話？這也是當天他發飆的原因。因為這是人性問題。「他們夫婦，連對人最基本的尊重都沒有，right in your face那一種。」

    沈伯洋說，今天也是一樣，只要不是他們認可的災民，那就得不到他們的青睞。上次他問傅崐萁問題，傅就一直「人渣、人渣」的跳針，跟今天傅一直講「現行犯」如出一轍，「現行犯是他自己才對。賣國、賣花蓮的現行犯。」

