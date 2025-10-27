非洲豬瘟養豬場廚餘蒸煮未上傳 盧秀燕推說無罰則

廚餘蒸煮上傳不正常未落實稽查，盧秀燕轉移說法稱無罰則，環境部硬起來打臉。（市府提供）

台中成非洲豬瘟防疫破口，爆發疫情的養豬場更被查出自5月起已未依規定每日上傳蒸煮廚餘影片，8月更整月掛零，但台中市環保局未積極稽查；台中市長盧秀燕今在中央非洲豬瘟前進應變所記者會中稱業者不上傳影片不違法、無罰則，「有發現問題已拜託立委修法」；環境部環境管理署副署長林左祥火速「打臉」，強調未高溫蒸煮廚餘造成防疫破口是比較嚴重的問題，要求業者上傳影片是為掌握是否落實蒸煮，「有沒有去稽查確實蒸煮才是重點」。

依照環境部的規定，廚餘養豬場每天都必須蒸煮一次，每次一小時以上、溫度達90度以上，並將蒸煮照片或影片上傳雲端；台中案例場被查出自5月起明顯未依規定每日上傳蒸煮廚餘影片，8月上傳件數更是「○」件，台中市環保局挨批把關嚴重疏漏。

今早中央非洲豬瘟前進應變所記者會中，環保局長陳宏益稱有跟中央確認、請中央明確指導，沒有上傳沒有罰則、不用開罰。

林左祥強調，為防堵非洲豬瘟，環境部訂的廚餘養豬場稽查計畫要求各養豬場依規定須每日上傳蒸煮相關影像，雖訂每兩個月或3個月稽查頻率，「若未依規定每天上傳，稽查密度提高到每個月1次」，上傳的主要目的是讓環保單位加強稽查力道。

林左祥直指查了案例場近幾個月上傳情況，5月上傳5天、6月3天、7月1天、8月沒有上傳，也看了一下台中市的稽查，「5月、7月有查，6月、8月沒有查」。

盧秀燕搶著補充強調，非洲豬瘟是否廚餘肇禍尚未證實；稱台中市府今早釐清養豬場不傳不違法也沒有罰則，還說「發現問題、解決問題比較重要」，她已主動拜託立委修法。

林左祥則不客氣導正問題核心，再次強調「稽查的重要性」，養豬場若未高溫蒸煮廚餘，造成防疫破口才是比較嚴重的問題，上傳照片要不要處罰的修法建議後續可以討論，「若發現養豬場未落實上傳，稽查的力道就是要加強」，也是訂稽查計畫最主要目的。

