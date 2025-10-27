我國法官協會代表團長被拒入境亞塞拜然 國際法官協會承諾不再發生

針對我國法官協會代表團5位成員未收到國際法官協會邀請函或入境許可，僅由代表團長林伊倫法官單獨前往，卻被亞塞拜然拒絕入境一事，有最新發展，法官協會今天指出，國際法官協會（IAJ）已致函法官協會表達深切遺憾及聲援，承諾不會再發生類似事件。（記者楊國文攝）

針對亞塞拜然主辦今年國際法官年會，我國法官協會代表團自始未收到邀請函或入境許可，僅由代表團團長、高院法官林伊倫單獨前往，卻遭亞塞拜然拒絕入境，引起不小爭議，法官協會今指出，國際法官協會（IAJ）主席團已正式致函法官協會，表達深切遺憾與誠摰聲援，承諾未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，確保不會再讓任何一位法官僅因政府政策而被排除在年會之外。

法官協會指出，國際法官協會今年第67屆年會，由亞塞拜然主辦，亞國法官協會曾多次透過IAJ秘書處承諾，將協助未事先取得簽證會員於抵達時辦理落地簽證，並表示已獲亞國外交部同意。

不過，法官協會代表團始始未收到亞國政府核發的邀請函或入境許可，以使法官協會5名代表不得不在出發前取消行程，僅由團長、高院法官林伊倫單獨前往。林伊倫抵達亞國後，仍遭拒絕入境，與先前亞國承諾不符，最終只能搭機回到出發地杜拜。

亞國政府做法引起不小爭議，據傳，與亞國政府採行一中原則的立場有關。

法官協會事後立即呼籲IAJ應建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生。

司法院亦對我國法官協會遭受不公平待遇，表達最嚴正的關切和遺憾，並對其維護去獨立與國際合作的信念予以高度肯定，未來亦將持續支持民間組，向國際宣傳我國的自由法治，並與理念相近的各國刁法機關合作，堅定捍衛我國司法國際地位和尊嚴。

法官協會今指出，對我國代表團未能參與本屆IAJ年會，IAJ主席團已正式致函法官協會，表達深切遺憾與誠摯聲援，認為失去台灣代表團的共同參與，讓全體因此蒙受損失，IAJ並強調亞國移民當局的作法違背IAJ一貫秉持的國際合作與包容精神。主席團承諾，未來將以「會員無條件參與權」為首要原則，審慎選定會議地點，確保未來絕不能再讓任何一位法官僅因政府的政策，而被排除於年會之外。

法官協會表示，感謝IAJ主席團的支持和承諾，期盼未來IAJ年會能真正落實讓各會員都能公平參與的精神。

