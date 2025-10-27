為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文反對提高國防預算 金融時報：恐激怒美國

    2025/10/27 00:11 國際新聞中心／綜合報導
    前立委鄭麗文將於11月接任國民黨主席。（美聯社檔案照）

    鄭麗文在18日贏得國民黨主席選舉後，迅速成為台灣政壇的重要人物，也讓她站上全球關注的地緣政治焦點。不過，鄭麗文主張強化與中國交流，反對賴清德總統提高國防預算，可能引發美國總統川普的不滿。川普已多次要求台灣應該增加國防預算，提升自我防衛能力。

    英國《金融時報》24日以「台灣新任反對黨主席對中國立場溫和，恐激怒美國」（Taiwan’s new opposition leader risks US ire with soft tone on China）為題報導，黨主席選舉結果揭曉後，中國國家主席習近平隨即向鄭麗文表達祝賀，表示期待國民黨與共產黨合作，「推進國家統一」；鄭麗文則表示，兩岸同屬中華民族。

    面對中國日趨嚴峻的軍事威脅，賴清德總統規劃明年將國防預算提高到國內生產毛額（GDP）的3.32％。但即將在11月1日正式就任國民黨主席的鄭麗文認為，台灣「無法負擔」如此高額的軍事開支。

    智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，鄭麗文反對提高國防預算的立場，可能再度引發國民黨與美國的矛盾，尤其是川普政府一向強調，台灣應該要積極強化自我防衛能力。

    報導指出，鄭麗文在兩岸議題上的言論，明顯比即將卸任的朱立倫更親中，她不但強調兩岸需要「和平」與「合作」，同時也警告台灣不要過度依賴美國。

    台灣大學政治學系教授、前國民黨大陸事務部主任左正東認為，鄭麗文過去其實並不特別被歸類為親中派，但這次黨主席選舉期間，她與其他候選人的差異，即在於避免批評北京當局。

    另外，鄭麗文在競選過程中更積極強調自己的「中國人」身分，表示希望有一天「全部的台灣人都能自豪、自信地說『我是中國人』」。

    倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）指出，鄭麗文主要對手郝龍斌的立場相對比較溫和，「其實更貼近一般台灣選民的看法」，但國民黨員認為，73歲的郝龍斌年紀偏大，而且太過代表傳統勢力，認定鄭麗文比較有能力帶領國民黨重新執政。

    不過，國立台北大學公共行政系教授劉嘉薇認為，鄭麗文並非親中派，「她主張的是和平交流，但這不代表她願意犧牲台灣主權。」

