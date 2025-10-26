中國駐英大使投書批台獨 警告支持2758號決議將破壞英中關係遭打臉

中國駐英國大使鄭澤光投書英國媒體，暗示英國若拒絕支持中國對台灣的主權主張，可能會破壞2國外交關係。（路透檔案照）

中國駐英國大使鄭澤光投書英國媒體，聲稱當前對台海和平穩定造成最大威脅的是倡議「台灣獨立」的「分裂活動」，以及外部勢力的縱容和支持，暗示英國若拒絕支持中國對台灣的主權主張，可能會破壞2國外交關係。

繼8月紀念「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」之際投書「衛報」（The Guardian）後，「每日電訊報」（Daily Telegraph）26日刊出鄭澤光呼應中共紀念「台灣光復」的文章。

鄭澤光在文中呼應中國全國政協主席王滬寧在「紀念台灣光復80週年大會」的談話，呼籲英國政府不要支持台灣對1971年聯合國大會第2758號決議的「扭曲詮釋」，要求英方遵守1972年與中國建交時，在聯合公報中對中方所做的「承諾」。

鄭澤光指控，「台灣民進黨當局勾結特定外來勢力」，尋求「扭曲」聯大2758號決議，主張該決議未處理台灣的法律地位，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織，不僅「徹底錯誤」，更是挑戰聯合國權威和第二次世界大戰後的國際秩序。

鄭澤光聲稱，聯大2758號決議「充分體現（北京主張的）一個中國原則」、「徹底解決包含台灣在內的整個中國的聯合國代表權問題」；台灣「從來不曾是個國家」，而「台灣回歸中國」是二戰重要結果，也是戰後國際秩序重要組成部分。

鄭澤光呼籲，做為聯合國安理會常任理事國的英國，應該「堅決捍衛」二戰結果和國際秩序，並「審慎妥善處理台灣相關議題」，以確保英中關係健康穩定發展。

鄭澤光前述言論，正值英中2國關係由於國會共諜案而緊張升高之際，也正是英國首相施凱爾被批評對中政策過於軟弱，而面臨政治壓力的敏感時刻，無疑將使工黨政府的處境更為艱難。

每日電訊報指出，在英中建交公報中，英國政府僅表示「認知到」（acknowledge）中國政府視台灣為其一省的立場，卻未「承認」（recognise）或認可中方對台立場，倫敦僅承認北京是唯一合法的中國政府。

保守黨籍國會議員、前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）回應鄭澤光投書指出，英國「未曾」承認、認可或支持中國對台灣的主權主張，才是真正的「歷史事實」，呼籲抵制北京試圖扭曲國際法，包括宣稱聯大2758號決議賦予中方對台灣的主權。

保守黨議員克恩斯（Alicia Kearns）也批評鄭澤光「公然無視英國長期對台灣的立場，這種毫不掩飾的威脅，正是工黨政府一味姑息中國所造成的結果，只會助長中國更囂張的氣燄。」

英國外交部1名發言人則說，英國對台灣的長期立場並未改變，認為台灣議題應由台海兩岸人民透過對話和平解決，而非以任何方式試圖片面改變現狀。

