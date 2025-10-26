為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民調大勝謝龍介 陳亭妃有信心「6戰6勝」 林俊憲：會全力衝刺

    2025/10/26 20:34 記者吳俊鋒／台南報導
    總統賴清德回到台南新營區視察受災戶房屋修繕進度，立委陳亭妃、林俊憲（第二排右2、右1）陪同。（記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德回到台南新營區視察受災戶房屋修繕進度，立委陳亭妃、林俊憲（第二排右2、右1）陪同。（記者吳俊鋒攝）

    2026年台南市長選舉，不僅綠營要初選，藍營前不分區立委陳以信也叫陣現任不分區立委謝龍介，2陣營都競爭激烈。1份最新的內參民調顯示，民進黨立委林俊憲與陳亭妃支持度，都大幅領先目前國民黨內聲量較高的謝龍介。對此，林俊憲受訪表示，仍持續深入基層，全力衝刺，並端出政策牛肉，爭取認同；陳亭妃則說，從議員到立委，對謝龍介已經5戰5勝，她有信心6戰6勝。

    總統賴清德今天下午回到台南關心「丹娜絲」風災的復建進度，親至新營區五興里視察受損房屋修繕狀況，林俊憲與陳亭妃也都陪同探望鄉親。事前受訪時，2人都對大勝藍營謝龍介的民調發表看法。

    林俊憲認為，每個時期的民調都是重要參考，目前仍依照自己的步調、規劃，走訪基層拜票，一切按部就班，且陸續提出相關的社會福利政見，獲得熱烈回響，並已積極爭取建設成績單，尋求鄉親的認同、支持。

    林俊憲強調，對於民進黨而言，台南相當重要，他會全力以赴，持續衝刺到最後，有信心贏得選舉，延續品質保證的綠色執政，建設地方、造福鄉親。

    陳亭妃指出，與謝龍介選舉，自己已經5戰5勝，明年還會繼續到6戰6勝；服務鄉親不是用講的，她過去的政績，大家有目共睹，會以實力來證明。

    陳亭妃提到，台南選情要穩住，讓總統賴清德安心，會持續加油，走進每個地方，努力讓鄉親看到她的認真，並感受到「我們與國民黨不一樣」，民進黨才是真正關心、造福基層百姓的。

    對於民調大幅領先藍營謝龍介，民進黨立委林俊憲強調，仍會按照自己的步調，全力衝刺，提出政策，爭取建設，贏得認同。（記者吳俊鋒攝）

    對於民調大幅領先藍營謝龍介，民進黨立委林俊憲強調，仍會按照自己的步調，全力衝刺，提出政策，爭取建設，贏得認同。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委陳亭妃指出，自己有信心對藍營謝龍介6戰6勝。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委陳亭妃指出，自己有信心對藍營謝龍介6戰6勝。（記者吳俊鋒攝）

