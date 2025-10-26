為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳亭妃、林俊憲民調均大幅領先 謝龍介說話了

    2025/10/26 10:04 記者蔡文居／台南報導
    立委林俊憲、陳亭妃民調傳出均大幅領先謝龍介。圖為今年7月，2人陪同卓揆台南勘災情。（南市府提供）

    2026台南市長選舉，民進黨目前檯面上2位參選人陳亭妃、林俊憲，初選競爭激烈，最近傳出一份民調，2人對上可能代表國民黨參選的謝龍介均呈現大幅領先。對此，謝龍介表示，現在各種民調都有，不會介入民進黨的初選，對該民調不予評論。

    陳亭妃表示，民調僅供參考，目前就是繼續努力，全力以赴，要做最強的候選人，能夠壓倒性贏過國民黨的候選人。

    林俊憲辦公室則表示，勝選不是靠聲量，而是靠能力與政策，會用表現證明，讓台南作出更好的選擇。在這次台南市長初選中主軸非常清楚，要用更完善的社會福利，打造新的台南藍圖，不只是談選舉，而是希望讓市民看見幸福台南的可能與願景。

    林俊憲辦公室指出，內參民調也顯示，黨內雙方支持度已進入誤差範圍，差距正快速縮小，代表市民對他們提出的政策與努力，都看在眼裡、放在心上，接下來會推出更具體、讓市民有感的社福政策，持續爭取市民認同。

    謝龍介表示，現在各種民調都有，他不會介入民進黨的初選，對該民調不予評論。（資料照）

