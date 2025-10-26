台中爆發非洲豬瘟疫情 聲量看政治：盧秀燕完美女主角人設破功

台中市爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕被質疑反應太慢。（資料照）

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但台中市長盧秀燕被質疑反應太慢，臉書粉專「聲量看政治」指出，盧秀燕過去一直用正面形象來塑造自己，不過從YouTube的聲量資料可以看到，她「完美女主角」的行銷政治學正在崩潰、形象行銷的防線已被攻破。

「聲量看政治」臉書文章指出，在非洲豬瘟事件後，和盧秀燕有關的綠營影片數與觀看數暴增，藍營卻短暫下滑，直到隔天才回防，代表著人民對她開始信任崩盤。

請繼續往下閱讀...

聲量看政治分析，22日農業部宣布舉行非洲豬瘟記者會之際，盧秀燕的YT聲量曲線同步飆升、影片數與觀看數暴增，不過其中泛綠聲量率先突破，泛藍則先跌後升。這代表她在輿論中因為豬瘟疫情而被「他人定義」，無法再自己主導。

聲量看政治指出，盧秀燕聲量的暴漲已成信任崩盤的警訊，因為群眾不是在看她如何領導，而是在看她怎麼逃避責任，這場豬瘟事件無疑成了她長期玩弄形象政治的照妖鏡，當中央揭露疫情時，她的團隊仍用公關語言回應，沒有明確時間順序、沒有資料說明。

聲量看政治透露，聲量資料顯示，從22日至23日間，泛綠觀看數上升超過3倍，而藍營聲量延後1天才反彈，象徵盧秀燕失去主導議題設定的能力，這種「被動回應模式」正是領導危機的起點，因為她把市政當品牌，但危機不是廣告。

聲量看政治認為，從輿情來看，盧秀燕的關注度曲線與非洲豬瘟幾乎重疊，顯示她的個人形象已與市政成敗完全綁定，過去她把台中經營成行銷舞台，活動、海報、笑容、口號連成一氣，但當危機出現，她也必須為這套行銷邏輯買單。

聲量看政治指出，盧秀燕或許本著過去經驗以為自己的媒體操作仍能控制輿論，但統計資料不會說謊。22日之後，豬瘟相關影片觀看數突破60萬，遠超過她平常所有市政活動的總量，亦即民眾開始真正關心市長，是因為她失控了。

聲量看政治分析，從聲量圖中的「觀看數」曲線，盧秀燕的泛綠聲量飆升最快，表示反對者持續創造內容與討論；而泛藍聲量則呈現防禦性延遲，要等1天後才追上。這反映出她的支持群體在危機初期出現混亂，因為沒有明確訊息、沒有市長現身。

至於聲量圖中的「關注度」圖表，代表泛藍的藍線在22日當天幾乎歸零，代表即使影片增加、點擊卻下降，也就是「大家在看，但不再相信」，這是一種「信任斷層」的效應，當民眾懷疑領導者是否有足夠能夠扛起政治責任的誠意時，再多曝光都只會加速信任流失。她的笑容此刻成了噪音，因為群眾想聽的是真相不是傻笑。

聲量看政治認為，盧秀燕的政治風格核心在「控制畫面」，無論是活動剪影還是市府宣傳片，她總確保自己出現在「安全、漂亮、不具攻擊性」的場景裡。但這次豬瘟危機暴露她的心理防禦模式，她一開始就選擇逃避、等別人講完再補充。

聲量看政治分析，這種人格特質是一種「迴避型完美主義」，她對失誤極度恐懼，因此寧願沉默，也不願面對爭議，不過，然而，當她避開輿論質疑的那一刻起，別人就會替她定義。她在聲量圖上「被看見」的過程，正是她失去控制的瞬間，這不是掌聲，是對她政治生涯的一次重大警訊。

聲量看政治指出，22日至24日之間，盧秀燕關鍵字的直播觀看數從2000暴增到1萬4000，但留言多半是批評或質疑。這代表觀眾並非支持者而是圍觀者，他們進場是為了質問盧秀燕人在哪裡。

聲量看政治認為，當政治人物的流量來源不再是信任，而是疑問，她的政治舞台其實已開始坍塌。行銷策略能造就人氣，但無法挽回公信力。

聲量看政治表示，當危機來臨時，假如盧秀燕仍堅持以行銷包裝取代領導、以話術迴避責任，結果只會讓自己從「完美女主角」變成「危機代言人」。

聲量看政治指出，盧秀燕若想延續政治生命，唯一的出路是放下完美包裝，正面面對問題。她必須真正承擔台中市府一切的決策疏失，把台中市府上下責任完全釐清與公開，讓民眾看到她勇於負責任而非一直持續的搞形象。

聲量看政治說，假如盧秀燕繼續相信行銷能解決一切，聲量資料將會是她政治生命的「遺照」，漂亮、熱鬧、但空洞。這場非洲豬瘟危機或許將是盧秀燕的政治生涯轉折點。她若繼續逃避責任，負面聲量會繼續上升，信任會一路崩潰，「被看見，不等於被相信」或許是她從政的最後一堂課。

相關連結請見︰

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法