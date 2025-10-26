為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    質疑盧秀燕竟敢指責陳駿季？張育萌：他都在幫妳收拾爛攤子......

    2025/10/26 09:46 即時新聞／綜合報導
    盧秀燕24日在記者會中點名農業部部長陳駿季「缺席」，引發眾怒。張育萌對此列出陳駿季在疫情爆發後處理的各項工作，並怒批盧：「就是在幫妳盧秀燕收拾爛攤子啦。」（資料照）

    

    台中市梧棲區爆發國內首見非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕被砲轟防疫慢半拍、又缺席防疫記者會。盧秀燕24日在記者會中點名農業部部長陳駿季「也缺席」，再度引發眾怒。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此列出陳駿季在疫情爆發後處理的各項工作，並怒批盧：「就是在幫妳盧秀燕收拾爛攤子啦。」

    張育萌提到，盧秀燕辯解疫情曝光後未出席首場記者會，如今竟然在記者會上扯什麼「現在記者會，陳駿季部長也不在場，是由次長來主持」，那就由他來告訴盧秀燕，陳駿季到底在忙什麼。

    張育萌指出，梧棲養豬場檢出豬瘟那天21日當晚，陳駿季就在開緊急會議；隔天一早，親自開記者會詳細說明掌握的所有資訊，陳駿季23日到立法院進行非洲豬瘟專案報告。陳駿季24日線上參加中央前進應變所的工作會議，下午2點，陳駿季再親自召開非洲豬瘟中央災變中心會議，決策全國該做的工作。

    張育萌強調：「盧秀燕臉皮厚到，敢指責陳駿季『也沒來記者會』。陳駿季都在幹嘛？就是在幫妳盧秀燕收拾爛攤子啦。」

