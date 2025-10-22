國台辦翻牆開臉書遭台灣網友「言論自由」震撼教育 狂刪留言只剩歌功頌德

中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」。（取自國台辦臉書）

中國國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日在例行記者會宣布，在臉書開設了「國務院台辦發言人帳號」。消息傳出後，不少台灣網友笑稱國台辦「帶頭翻牆」，並有網友貼出惡搞中國領導人習近平迷因，以及六四天安門事件相關照片；還有大量台灣網友狂問「于朦朧案」進度，不過立刻遭刪除。

朱鳳蓮於例行記者會上再宣布，為了加強對台新聞發布工作，國台辦在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號，並於10月21日首發內容。朱鳳蓮說，該帳號和今日頭條、微博的「國台辦發布」帳號、「國務院台辦」微信公眾號以及影音號一道。歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展，推進祖國統一加油鼓勁。

消息一出，引發網友關注，許多網友笑稱國台辦此舉簡直是「帶頭翻牆」。不過，實際上在前總統蔡英文2016年上任後，國台辦也曾2016年10月開設臉書帳號，但僅3157人追蹤，成效不佳，直到2020年520後，即未再更新。

國台辦開設粉專的消息傳開後，大量網友想讓對岸官方單位體驗一下「言論自由」的力量，紛紛到粉專下方留言，貼出六四天安門坦克車照片、習近平的迷因等貼圖，更有大量網友追問近期外界關心的「于朦朧疑案」追查進度，然而，這些留言大多存活不過一分鐘，就會被粉專管理員刪除，目前貼文下方只剩下一片歌功頌德的留言。

