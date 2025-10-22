為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    豪雨下不停！蔣萬安臉書未更新仍遭洗版 累積逾1.2萬「怒」

    2025/10/22 07:53 即時新聞／綜合報導
    根據中央氣象署今晨最新的「24小時雨量預測」顯示，台北市平地預估150至250毫米，山區200至400毫米。（圖擷自氣象署）

    受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部連日下起豪大雨，不過台北市僅有山區5所小學停班課，引發民眾到台北市長蔣萬安的臉書洗版抱怨。昨日蔣萬安雖未更新臉書貼文，但因今早持續降下豪雨，網友質疑「最新雨量預測」顯示，北北桃宜4縣市雨量已達停班課標準，因此持續有網友到20日的發文底下留言洗版，目前該文累積已有超過1.2萬個「怒」。

    台北市政府昨晚（21日）宣布，今天22日各機關學校照常上班上課，但陽明山區5校停止上班上課。而根據中央氣象署今晨最新的「24小時雨量預測」顯示，台北市平地雨量預估150至250毫米，山區200至400毫米。

    《天然災害停止上班及上課作業辦法》則規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米）。不過是否停班停課，仍以各縣市政府決策為準。

    昨日蔣萬安雖未更新臉書貼文，目前最新的發文仍停留在20日宣布，21日正常上班上課的內容。但在該文下方可看到，今天清晨持續有網友留言砲轟「要出人命才會檢討豪雨放假標準」、「有沒有警報一直發、小蔣一直不休假的八卦」、「新聞報導不斷的重複報導災情及氣象標準，這麼多人在求救，只有咕嚕市長們靜悄悄」、「下雨天都在刮大風了餒」、「新北到台北都成了水行俠」、「我在紅樹林搭捷運差點被風吹走，我衣服都在滴水了」、「市民的人身安全有沒有考量進去啊？」、「這種風雨，請你站在學校門口試試看你自己有沒有辦法接受」。

    也有網友狂洗版「醒了嗎？醒了嗎？醒了嗎？醒了嗎？醒了嗎？」、「咕嚕咕嚕咕嚕」等。

    今早持續降下豪雨，網友質疑「最新雨量預測」顯示，北北桃宜4縣市雨量已達停班課標準，因此持續有網友到20日的發文底下留言洗版，目前該文累積已有超過1.2萬個「怒」。（圖擷自蔣萬安臉書）

