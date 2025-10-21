鄭麗文抱怨賴清德只送花籃 陳時奮：沒家教又媚中才是台灣悲哀

鄭麗文當選國民黨主席。（記者陳逸寬攝）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，19日收到中共中央總書記習近平的賀電，身兼民進黨主席的總統賴清德則送去「高票當選」的花籃，沒有致電恭賀，沒想到鄭麗文20日批賴清德「沒格局」、「是台灣的悲哀」。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）痛批，鄭麗文自己沒家教還敢酸賴清德，還無限上綱到「台灣的悲哀」，趁機媚中，有這種在野黨主席才是台灣的悲哀！

陳時奮20日在臉書發文，「鄭麗文當選國民黨主席，賴清德送花籃表示祝賀，但沒有發賀電。習近平發了賀電，但沒有送花籃。鄭麗文笑納習近平的賀電，沒有討花籃，但她卻反酸賴清德沒格局，只送花籃，沒發賀電。」

他直言，「花籃與賀電的功能相同，兩者取一即可，無關格局。依照人情世故，不管收到花籃或賀電，當事人只能表達感謝，不能嫌棄，更不能挑選。這就是台灣人的家教！鄭麗文自己沒家教，竟反酸賴清德沒格局，還無限上綱到台灣的悲哀，趁機媚中。有鄭麗文這種媚中的在野黨主席，才是台灣的悲哀！」

