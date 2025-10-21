為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    災區神隱...徐榛蔚跑去飯店爽吹冷氣做「這件事」 網炸鍋

    2025/10/21 00:35 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

    花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底溢流重創光復鄉，先不提救災期間縣府上下表現荒腔走板，縣長徐榛蔚不只災情發生時人不在國內，說要勘災又不敢直面災民，近日又傳出徐榛蔚老早就不在指揮中心坐鎮。沒想到本週一（20日）被質疑神隱的徐榛蔚，跑去飯店幫新人證婚，再度讓網友炸鍋！

    徐榛蔚遭指神隱災區多日，20日爆出她終於現身，但不是跑去災區，而是去飯店爽吹冷氣替集團結婚的45對新人證婚，還對著鏡頭露出燦笑。粉專「Mr.柯學先生」週一晚間在臉書分享徐榛蔚不忙救災跑去證婚的相關影片，酸「徐榛蔚忙什麼？原來是忙證婚！花蓮災民氣炸了！」

    網友紛紛砲轟，「跑婚喪喜慶場最輕鬆了」、「找她證婚也是夠瞎了，花蓮沒人了？」、「跑紅白攤才能騙選票」、「這45對新人都不怕被帶賽喔？」、「沒差啦，反正花蓮人最愛這種的，下次選舉還是選這種的」、「就是靠這幾招執政了23年！好用啊」、「請鬼拿藥單，請了一個假離婚的去證婚……」、「花蓮縣長現在最主要的功用只剩下要錢、收割功勞跟跑紅白場」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播