災區神隱...徐榛蔚跑去飯店爽吹冷氣做「這件事」 網炸鍋

花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底溢流重創光復鄉，先不提救災期間縣府上下表現荒腔走板，縣長徐榛蔚不只災情發生時人不在國內，說要勘災又不敢直面災民，近日又傳出徐榛蔚老早就不在指揮中心坐鎮。沒想到本週一（20日）被質疑神隱的徐榛蔚，跑去飯店幫新人證婚，再度讓網友炸鍋！

徐榛蔚遭指神隱災區多日，20日爆出她終於現身，但不是跑去災區，而是去飯店爽吹冷氣替集團結婚的45對新人證婚，還對著鏡頭露出燦笑。粉專「Mr.柯學先生」週一晚間在臉書分享徐榛蔚不忙救災跑去證婚的相關影片，酸「徐榛蔚忙什麼？原來是忙證婚！花蓮災民氣炸了！」

網友紛紛砲轟，「跑婚喪喜慶場最輕鬆了」、「找她證婚也是夠瞎了，花蓮沒人了？」、「跑紅白攤才能騙選票」、「這45對新人都不怕被帶賽喔？」、「沒差啦，反正花蓮人最愛這種的，下次選舉還是選這種的」、「就是靠這幾招執政了23年！好用啊」、「請鬼拿藥單，請了一個假離婚的去證婚……」、「花蓮縣長現在最主要的功用只剩下要錢、收割功勞跟跑紅白場」。

