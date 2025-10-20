未妥善保護個資險害反共人士遭詐騙？ 央廣發聲明還原真相

央廣20日發布聲明，回應外界質疑洩漏個資事件。（資料照）

自爆是「黃國昌的人」的央廣內鬼工程師吳政勳，不只惡意在央廣首頁置放中國五星旗，還爆出暗埋程式讓央廣過去獨家專訪中國反共人士戚洪的節目無法有效傳播。之後又傳出戚洪受訪之後收到詐騙訪問郵件企圖套話，央廣遭指責未善盡保護戚洪的聯絡資訊。對此，央廣20日發出聲明回應相關質疑，強調是他們主動聯繫戚洪小心受騙，成功避免戚洪受害。

今年9月11日，中央廣播電台官網遭駭客入侵，首頁版頭被惡意置入五星旗圖樣，檢警介入調查後，抓出內鬼吳政勳、主管岳昭莒及廠商黃富琳。之後資深媒體人鍾年晃爆料，今年中靠自己一個人搞出重慶大學城反共投影事件的戚洪，央廣9月初獨家專訪到這位勇士，節目卻因吳姓工程師暗埋程式而無法有效傳播，除此之外，央廣只要點閱率高的節目都遭嚴重干擾（搜尋不到、檔案消失等），直指吳姓工程師目的不單純。

後續又有媒體踢爆，戚洪接受完央廣的訪問後，收到詐騙訪問郵件，對方打著「遠景基金會」名義邀訪他，試圖透過訪問套出他在重慶大學城投影反共標語行動背後是否有幕後主使者等訊息，傳洩漏其個資的人就是和吳政勳聯手的岳昭莒。而央廣則被外界指責未善盡保護敏感人士的個人資訊。

對此，央廣20日發聲：「一、央廣對中國異議人士的訪問，已建立完善安全保護機制，相關聯絡皆透過加密與安全管道進行，並未有洩漏個資之虞。 二、央廣長期關注中國內部政治與社會發展，與中國民運人士保持密切聯繫，也因此經常發布重要獨家新聞，央廣多年與民運人士的訪問，包括劉曉波與胡佳等人，皆在高度保密與保護採訪對象的前提下進行。」

「三、央廣從今年9月初取得戚洪的聯絡方式，並採訪成三篇獨家報導，系列內容獲得全球華人關注，央廣發布新聞後同時發現，本臺網站無法搜尋相關新聞，立刻啟動內部與外部資安調查後，發現破壞搜尋係內部人員所為；本臺保留證據，並立刻向檢警調等單位報案。 」

「四、央廣在9月3、4、5日，連續3天發布戚洪獨家專訪後，在9月下旬經由歐洲相關人士得知，遠景基金會聯絡戚洪，表示欲對戚洪進行視訊採訪，事後將給付「民主推進基金」十萬元新台幣。本臺察覺異狀，向遠景基金會求證，得知真相後，立即透過安全管道向戚洪示警，成功保護戚洪免於受害。對此，央廣再於9月25號，發布第4篇獨家報導說明原委。戚洪與其他中國異議人士，對央廣的警覺與專業皆有高度信任。」

央廣強調，本次事件是他們主動提醒戚洪，成功避免戚洪受害，「特此聲明，請外界勿妄加揣測，誤傳謠言」。

