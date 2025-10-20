專養內鬼？黃國昌6年前砲打紐約家設中心違建 四叉貓發現詭異巧合

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌近期接連爆出養狗仔、駭客等爭議，網紅「四叉貓」劉宇今天（20日）又踢爆，在央廣惡意置放中國五星旗、自爆是「黃國昌的人」的央廣內鬼工程師吳政勳，早在6年前就和黃國昌合作，當時黃國昌自稱揭露「紐約家具設計中心」違建案，四叉貓發現吳政勳當時非常巧合的也在紐約家具設計中心上班！

四叉貓今天在臉書貼出《鏡新聞》本月14日的相關報導，內容中提到黃國昌與吳姓駭客合作，最早要追溯到2019年9月，時任時代力量立委的黃國昌，在立法院質詢新北市新莊區紐約家具設計中心違建案，利用吳政勳的「電腦長才」取得商家的機敏資料和關鍵訊息。

四叉貓翻出黃國昌2019年9月9日的臉書貼文，當時黃國昌稱「我揭露了大違建『紐約家具設計中心』新莊館長期違反《消防法》、罔顧公共安全，卻在新北市政府長期縱容下，繼續違法營業。……『紐約家具設計中心』台中館同樣罔顧公共安全，長期違反《消防法》，過去三年已被裁罰高達14次，台中市政府一樣寬容，不改善消防安全就是不改善，也未依法勒令停業，讓業者有恃無恐。更離譜的是，台中館除了和新莊館一樣是座大違建外，大剌剌地蓋在農地上，其中還包括國有農地。」

四叉貓又神出吳政勳的舊名片，發現他以前「很巧合地」就在紐約家具設計中心上班，掛的是「行銷企劃部主任」和「SEO暨分析工程師主任」的頭銜，「（吳政勳）當初真的是靠『電腦長才』取得機敏資料嗎？我合理懷疑，正常連連看，公堂之上假設一下……」。

四叉貓還加碼披露，先前媒體報導稱吳政勳是曾在Google上過班的工程師，外界得知此事都不解為何他要放棄Google優渥待遇選擇到央廣上班，結果四叉貓找到名片，發現他其實是「考到GOOGLE證照的行銷顧問」。

黃國昌2019年9月自稱揭露「紐約家具設計中心」違建案，四叉貓發現吳姓工程師當時非常巧合的也在紐約家具設計中心上班。（圖翻攝自四叉貓臉書）

