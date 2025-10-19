駭客反咬？找黃國昌揭弊要付100萬 陳東豪爆「週刊看過匯款單」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期爭議纏身，先是「養狗仔」跟監政敵，後續又爆出「駭客門」，引發台灣社會熱議。這段期間面對相關質疑從不正面回答的黃國昌，日前針對《鏡週刊》踢爆央廣某涉案員工找黃國昌揭弊，被其助理反過來要了百萬元一事首次嗆告，掀輿論關注。資深媒體人陳東豪近日加碼爆料「週刊有看到匯款單」，不然週刊不敢把黃國昌助理要錢的數字寫的這麼清楚！

涉嫌在央廣官網惡意置入中國五星紅旗的工程師吳政勳，被逮到是內鬼後自爆是黃國昌的人，意外扯出黃國昌除了狗仔還豢養一批駭客網軍。日前週刊又披露，今年8月黃國昌以問政研議為名，針對週刊4年前的「央廣詐領補助款遭送政風調查」系列報導向央廣調閱多份資料，之後黃的助理鄭凱燁指定吳姓工程師幫忙判讀多達3萬頁的資料，甚至告知稱「找黃幫揭弊要付費給協會」，林林總總加起來要了近百萬元。

該消息一曝光，黃國昌隨後丟出相關對話截圖，駁斥稱通篇報導子虛烏有，「鏡週刊一再惡意抹黑、故意捏造之行徑，早已嚴重違法，本辦公室相關人員將對所有不實內容進行蒐證，並依法訴追責任」。不過週刊也馬上回擊，針對黃國昌提出對話紀錄稱吳姓工程師發訊息「向他道歉，說鏡傳媒根本捏造故事」，週刊直接聯繫吳姓工程師查證，對方強調截圖並非他和黃國昌的對話，指控黃移花接木，以假對話截圖蒙騙社會，令人不齒。

對此，陳東豪近日在政論節目《新台派上線》指稱，吳姓工程師找黃國昌幫忙揭弊，黃國昌派助理對接，從央廣要到好幾箱資料後，請吳姓工程師幫忙解讀，「解讀完之後，黃國昌的助理就說『你要捐錢給協會』，然後要100萬。一開始吳姓工程師沒有付，可是到後面發現（黃國昌那邊）沒有動靜，他真的付了快100萬」。

他接著說，《鏡週刊》前身是《壹週刊》，打過不少官司，有輸有贏，今天他們敢這樣子寫，肯定是有看到證據，就是匯款單，週刊有看到匯款單，才敢把數字寫的這麼明確，而且爆料的人其實滿清楚的，就是被黃國昌割棄的吳姓工程師，「匯款的時候一定要銀行蓋章，一張是銀行存底，一張是匯款人收，下週我們會不會看到匯款單？這件事情很簡單，你寫錯了，民事賠償你就要賠死，都先不要講刑事責任喔，你想想看這樣子寫黃國昌，對黃國昌的名譽造成多大的損失？這種案子求償個1、2000萬不過分吧，所以寫的人一定要知道，我要怎麼保護自己。」

