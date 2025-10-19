為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄城市行銷點亮粉紅光 綠營酸台中「貼滿盧秀燕的臉」

    2025/10/19 17:29 記者陳昀／台北報導
    民進黨在臉書發文挖苦，台中到處都是市長盧秀燕的人像。（取自民進黨臉書）

    民進黨在臉書發文挖苦，台中到處都是市長盧秀燕的人像。（取自民進黨臉書）

    韓團BLACKPINK在高雄開唱，高雄市政府在各大地標點亮粉紅燈海、全市吹起「粉紅旋風」。民進黨今在臉書發文，闡述高雄成功的演唱會經濟與城市行銷，指出「選對的人，光榮照亮整個高雄；選錯的人，市長充滿整個台中」，挖苦盧在台中「無所不在」。

    民進黨指出，高雄市結合BLACKPINK演唱會，在各大地標點亮粉紅燈海，市長陳其邁更透過AI換上粉色頭髮，整座城市都吹起一股「粉紅旋風」。

    民進黨表示，「粉紅高雄」不僅在社群上引發關注與討論，更登上韓國媒體，韓國網友盛讚：「國家宣傳與K-POP的結合，完美的協同效應！」加上延伸的消費效應，這是又一次成功的演唱會經濟與城市行銷。

    話鋒一轉，民進黨提及台中是一座充滿市長盧秀燕人像、不斷行銷市長個人的城市，在台中，盧秀燕「無所不在」：電子看板有她、活動廣告有她、計程車門有她、捷運車廂也有她。整個城市，似乎只剩一個主角─盧秀燕。

    民進黨強調，高雄為了行銷城市，點亮粉紅的光；台中為了行銷市長，貼滿市長的臉。台灣應該要更好。成功的城市行銷應該要能複製在更多縣市。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播