高雄城市行銷點亮粉紅光 綠營酸台中「貼滿盧秀燕的臉」

民進黨在臉書發文挖苦，台中到處都是市長盧秀燕的人像。（取自民進黨臉書）

韓團BLACKPINK在高雄開唱，高雄市政府在各大地標點亮粉紅燈海、全市吹起「粉紅旋風」。民進黨今在臉書發文，闡述高雄成功的演唱會經濟與城市行銷，指出「選對的人，光榮照亮整個高雄；選錯的人，市長充滿整個台中」，挖苦盧在台中「無所不在」。

民進黨指出，高雄市結合BLACKPINK演唱會，在各大地標點亮粉紅燈海，市長陳其邁更透過AI換上粉色頭髮，整座城市都吹起一股「粉紅旋風」。

民進黨表示，「粉紅高雄」不僅在社群上引發關注與討論，更登上韓國媒體，韓國網友盛讚：「國家宣傳與K-POP的結合，完美的協同效應！」加上延伸的消費效應，這是又一次成功的演唱會經濟與城市行銷。

話鋒一轉，民進黨提及台中是一座充滿市長盧秀燕人像、不斷行銷市長個人的城市，在台中，盧秀燕「無所不在」：電子看板有她、活動廣告有她、計程車門有她、捷運車廂也有她。整個城市，似乎只剩一個主角─盧秀燕。

民進黨強調，高雄為了行銷城市，點亮粉紅的光；台中為了行銷市長，貼滿市長的臉。台灣應該要更好。成功的城市行銷應該要能複製在更多縣市。

