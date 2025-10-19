在野提案公投綁大選 中選會：合併投票率未必高

針對公投綁大選，中選會日前曾指出，經驗及結果顯示，公投與選舉合併投票，投票率未必均高於公投與選舉分開舉行投票。（資料照）

立法院在野黨團本會期續推動「公投綁大選」修法，國民黨立委楊瓊瓔等人提出「公投法第23條條文修正草案」，已於14日院會付委待審。中選會日前曾指出，經驗及結果顯示，公投與選舉合併投票，投票率未必均高於公投與選舉分開舉行投票，公投與選舉分開辦理，可以有理性討論過程，進行社會對話與溝通，也讓人民有足夠時間瞭解公投案內容，不受選舉影響。

針對公投綁大選議題，中選會日前曾透過書面報告說明，自民國92年底公投法制定實施以來，已辦理20案全國性公投案，通過7案、不通過13案。其中第1案、第2案與第11屆正副總統選舉同日投票，投票率約45%；第3案及第4案與第7屆立法委員選舉同日舉行投票，投票率約為26%；第5案及第6案與第12屆正副總統選舉同日投票，投票率約為35%；第7案至第16案與2018年地方公職人員選舉同日投票，投票率約為55%；第17案至第20案未與選舉同日舉行投票，投票率約為41%。

中選會指出，經驗及結果顯示，公投與選舉合併投票，投票率未必均高於公投與選舉分開舉行投票，影響公民投票投票率的因素，與各項公投案議題受民眾關注程度相關。

中選會舉最具代表性的公投大國瑞士為例，瑞士實施公投次數最頻繁、歷史最悠久，但仍將公投與選舉分開辦理，瑞士1年預定約有3至4次公投，已預先排定至2043年，每次公投案件數限制在4案以下，讓公投案有充裕時間被討論，若遇聯邦國會選舉，原定的公投會被取消，讓公投議題可深入被理解、討論。中選會指出，同日投票雖然有瑞士的適例可循，但我國未採行不在籍投票，無法藉由提前投票等方式分流，故同日舉行投票的公投案，宜有案件數限制。

中選會也指出，公投第19案已針對公投是否應與選舉同日舉行投票，結果為不通過，顯示多數民意未支持公投與選舉合併舉行。

中選會強調，公投是對「事」的投票，選舉是對「人」的投票，性質及投票效果皆不同，公投不綁大選，既不會受到選舉影響，也不會因為政黨或候選人競爭，而模糊公投議題焦點，混淆公投案意旨，較能使公投結果與民意一致，確保公投為直接民主的制度精神。

針對將公投與選舉分開辦理的效益，中選會表示，與選舉年錯開舉辦公投，可以有理性討論過程，進行社會對話與溝通，也讓人民有足夠時間瞭解公投案內容，不受選舉影響，且固定公投日期、定期舉行，也有利人民參與，確保投票結果具有民主正當性。

中選會也說，公投綁大選的選務工作高度複雜，基層選務單位反映選務工作負荷過重，超過承載能量，公投與大選脫鉤，公投與選舉的投票不會互相干擾，選務作業單純化，有利選舉及公投順利推動。

