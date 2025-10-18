為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨送新黨魁「2個期盼、1個提醒」 國民黨小編竟回：您哪位？

    2025/10/18 22:07 即時新聞／綜合報導
    民進黨發文表達對國民黨主席的「兩個期盼、一個提醒」，國民黨小編發文回應「您哪位？」。（擷取自國民黨臉書頁面）

    民進黨發文表達對國民黨主席的「兩個期盼、一個提醒」，國民黨小編發文回應「您哪位？」。（擷取自國民黨臉書頁面）

    鄭麗文當選國民黨主席，民進黨發言人吳崢今晚說，民進黨對新任國民黨主席有「兩個期盼、一個提醒」，希望國民黨將守護台灣安全置於政黨利益之上，國民黨則在社群平台發文，以一句「您哪位？」作為回應。

    國民黨主席選舉結果出爐後，民進黨發文表達對國民黨的「兩個期盼、一個提醒」，希望國民黨能回歸理性問政，將國家利益置於政黨之上，共同面對當前國家安全的挑戰。

    對此，國民黨小編在臉書發文回應「有關本黨黨主席選舉，國民黨對民進黨相關評論的一個提醒：您哪位？」並在留言區補上一句「僅以此回應民進黨的熱切關心」。

    不少網友跟著留言「你哪位？」或「帥氣」表達附和，國民黨發言人楊智伃也用文言文風格留言「干卿底事」。

    但也有部分網友留言質疑，國民黨小編的回應語氣是否得體，一名網友說「小編，這樣回覆？要確呢？」國民黨小編回覆「哪次不確了？」另一名網友更直接批評「國民黨你怎麼變得這麼低級啊！」小編回應「哪裡低級了？踩到民進黨的玻璃心嗎？」

