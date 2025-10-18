為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中共官媒點名「5間台灣企業」 為我國「心戰大隊」提供後援

    2025/10/18 11:44 即時新聞／綜合報導
    《央視》旗下帳號「日月譚天」昨晚發文，再點名5間台灣企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。（取自微博）

    《央視》旗下帳號「日月譚天」昨晚發文，再點名5間台灣企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。（取自微博）

    中共對國軍心戰大隊18人發布「懸賞通告」，對於提供有效線索、協助公安抓捕嫌犯的人員，將給予1萬人民幣（約新台幣4.3萬元）獎勵。《央視》旗下帳號「日月譚天」昨晚發文，再點名5間台灣企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。

    「日月譚天」昨晚發文表示，已經有許多「島內網友」向他們爆料，揭露心戰大隊相關罪行，除了營運反共遊戲「逆統戰」的一官有限公司外，還有5間企業為心戰大隊提供支援，這些企業包括：藝誠科技有限公司、大數軟件有限公司、迪泰威科技有限公司、數位奇跡科技股份有限公司、思想科技有限公司。

    文中指出，這些公司協助的項目包括搭建反共網站、輿情及數據分析、Ai領域支援、設備系統整合、美編軟體採購等。

    文章還稱，「島內民眾」積極提供線索，反映兩岸同胞反對「台獨」的強烈意志。奉勸有關企業若確有違法行為，應及時收手、劃清界限，不要在邪路上越走越遠、越陷越深。

    針對中國「懸賞通告」，陸委會發言人梁文傑日前已經表示，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是七年以上有期徒刑。

