    首頁 > 政治

    狗仔窩爭議黃國昌秀對話紀錄！吳姓工程師向他道歉、爆料者是「小英女孩」

    2025/10/17 18:42 記者林哲遠／台北報導
    黃國昌辦公室今日貼出兩則吳姓工程師，與黃國昌本人的對話紀錄。（黃辦提供）

    黃國昌辦公室今日貼出兩則吳姓工程師，與黃國昌本人的對話紀錄。（黃辦提供）

    首次上稿 18:18
    更新時間 18:42

    民眾黨主席黃國昌涉入指揮狗仔、駭客集團爭議，一名涉嫌在央廣官網置入中國五星旗的吳姓工程師，更自爆是黃國昌的人。然而，黃國昌辦公室今日貼出兩則吳姓工程師與黃國昌本人的對話紀錄，吳男向黃國昌投訴，撰寫黃國昌狗仔窩記者身分、名片，並指稱爆料者是小英女孩賴秀如，同時也向黃國昌道歉。

    根據黃國昌辦公室所釋出的對話紀錄顯示，黃國昌今日上午詢問吳姓工程師「這個人是誰」；吳男便傳了一張《鏡週刊》社會組張姓記者的名片給黃國昌本人，並說明她是爆料黃國昌狗仔窩的記者。

    吳姓工程師說：「只要給她一點素材，她就能開始編造故事，我親身體會過，我的家人也因此受到傷害。她甚至能取得我在市刑大時期拍下的影像、還有我在市刑大的手機與電腦，並交給記者。由於我的手機目前被第九偵查隊扣押，而這次爆出的我與您的對話，正是出自那位『小英女孩』賴秀如。以上報告。此對話視同未曾發生。」

    此外，另一則對話截圖指稱，吳工程師昨天下午傳了《鏡週刊》的新聞連結與《三立》政論節目截圖給黃國昌，並稱：「真的是要吐血，我願意具名、具人的幫您聲明，我實在看不下去這樣捏造，我東西都在市刑大那裡，根本亂搞，造成您的不便，深感抱歉。」

    黃國昌辦公室今日貼出兩則吳姓工程師，與黃國昌本人的對話紀錄。（黃辦提供）

    黃國昌辦公室今日貼出兩則吳姓工程師，與黃國昌本人的對話紀錄。（黃辦提供）

    圖 圖
    圖 圖
