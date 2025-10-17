幫黃國昌「揭弊」竟付百萬？黃辦出示紀錄駁斥！首次喊要提告

黃國昌辦公室幕僚與文化部索資的相關對話截圖。（黃辦提供）

民眾黨主席黃國昌涉指揮狗仔、駭客集團醜聞，一名涉嫌在央廣官網置入中國五星旗的吳姓工程師，更自爆是黃國昌的人，週刊今又爆黃辦今年向央廣索資，更告知央廣員工「找黃幫揭弊要付費給協會」，最終吳男還匯款到黃國昌助理所指定的帳戶中。對此，黃辦出示對話紀錄否認，並強調將依法訴追責任。

據週刊報導，一名知情人士L先生透露，今年8月，黃以問政研議為名，針對週刊4年前的「央廣詐領補助款遭送政風調查」系列報導，曾向央廣調閱多份資料，包括採購案的契約、驗收資料及調查報告；L更提供黃國昌辦公室發出的便簽、黃國昌助理跟央廣員工在LINE群組的對話截圖當證據，表示多名央廣員工替黃「做義工」多年。

報導指出，對話截圖顯示，黃國昌助理在9月2日上午傳了2張大批資料陳列在辦公桌的照片，表示文件很多，掃描要花好幾萬元；當天下午，黃的助理鄭凱燁突然指定某央廣員工判讀3萬頁的資料，甚至告知這些央廣員工「找黃幫揭弊要付費給協會」，除了數萬元掃描費之外，其他開銷加起來近百萬元。

報導續指，當時被霸凌、停職的吳姓工程師走投無路，只好買單，匯款到鄭凱燁指定的帳戶中，沒想到最後還是一場空，央廣員工事後向朋友抱怨，指黃國昌拗他們做義工，省下百萬元，但他們找黃揭弊，除了要自備資料，還要自掏腰包，最扯的是，辦公室收錢，還把資料丟給他們分析，讓他們無法接受。

對於上述指控，黃國昌辦公室表示，通篇報導子虛烏有，央廣工會向本辦公室檢舉後，本辦公室於本年8月28日發文，向文化部索取相關資訊俾利核實資訊；9月2日文化部向本辦公室說明由於資料眾多，「若需掃描另請廠商處理，經費約數萬元」因此將提供原件，本辦僅向檢舉人表示「資料今天會寄出，屆時可能要麻煩您們協助判讀資料」，從未涉及任何費用，所有對話內容皆有截圖為證。

黃辦強調，本辦公室人員更從未有鏡週刊指稱「突然指定某央廣員工判讀3萬頁的資料，甚至告知這些央廣員工找黃幫揭弊要付費給協會，除了數萬元掃描費之外，其他開銷加起來近百萬元」、「當時被霸凌、停職的吳姓工程師走投無路，只好買單，匯款到鄭凱燁指定的帳戶中」等情事。

黃辦重申，鏡週刊一再惡意抹黑、故意捏造之行徑，早已嚴重違法，本辦公室相關人員將對所有不實內容進行蒐證，並依法訴追責任。

