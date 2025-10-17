國民黨主席選舉暗流湧動！ 李忠憲：歷史的沉淪是重生的前奏

成功大學教授李忠憲表示，鄭麗文的崛起也許正告訴我們，歷史的沉淪是重生的前奏，當虛偽的面具被撕下，真實的價值才會被重新確認。（資料照）

國民黨主席及黨代表選舉明天（18日）登場，近期黨內黨主席選舉扯出中國介選等風波，讓黨主席選舉白熱化。對此，成功大學教授李忠憲表示，鄭麗文的崛起也許正告訴我們，歷史的沉淪是重生的前奏，當虛偽的面具被撕下，真實的價值才會被重新確認，我們要做的，不是恐懼誰掌權，而是準備好在歷史墜落的那一刻，成為讓真理回升的力量。

李忠憲在臉書PO文表示，明天是中國國民黨黨主席選舉，以前這個選舉沒有像這次這麼令人矚目，這次連趙少康都被打成CIA特務和綠營側翼，原因是鄭麗文的聲勢高漲，看到許多台派的朋友很害怕鄭麗文當選國民黨的黨主席，但他的看法不然，一是因為信奉尼釆的熱愛命運，另外我講了好多次台灣沒有2028，決戰點已經到了，明天的選舉當然也是這樣思考脈絡的一環。

李忠憲指出，一個從民進黨因為舔耳案沒有政治前途，轉到國民黨，替連戰慶生穿著艷麗、跳康康舞的鄭麗文，如果當選國民黨的黨主席，這是相對於黃國昌，另外一個勵志的寄居上流的故事，鄭麗文並不一定是紅統，講中國人那一套她自己也不會相信，這個人一貫的邏輯是做什麼事情對自己有利，她就會有這樣的選擇，是機會主義者、虛無主義者，再加上馬基維利主義者。

李忠憲續指，中國喜歡她，當然是如果她當選了國民黨黨主席以後，中國控制國民黨的成本會降低，併吞台灣的政策會更精準的被執行，而最具體的就是2026縣市長的選舉提名，以及2028總統和立法委員的選舉提名，這些都掌握在中國國民黨黨主席的手中，有一派說法是說鄭麗文如果當選很好，可以加速國民黨的分裂，我認為期待這種想法是不切實際，從李登輝以來許多人盼望中國國民黨能夠成為台灣國民黨，但總是一再的落空。

李忠憲分析，這個政黨的本質，就是因為墮落、貪生怕死才從中國逃來台灣，由上到下通通都是，崇尚階級特權，比賽誰的小孩不用當兵、沒有能力可以當到市長等等非正常人邏輯的荒謬信仰，中國國民黨的毁滅當然是宣告了台灣沒有2028的骨牌之一，其實有時候看到鄭麗文、黃國昌這些人能夠往上爬，他心中邪惡的一部分都可以得到滿足。

李忠憲直言，他並不害怕鄭麗文當選國民黨黨主席，因為命運從來不只是光明的一面，尼釆說過：「熱愛命運者，無論發生什麼都說——是的。」台灣若真要迎來命運的轉折，就必須經過這些荒謬與醜陋的階段，鄭麗文的崛起，也許正告訴我們，歷史的沉淪是重生的前奏。當虛偽的面具被撕下，真實的價值才會被重新確認，我們要做的，不是恐懼誰掌權，而是準備好在歷史墜落的那一刻，成為讓真理回升的力量。

