中共懸賞國軍心戰大隊18人 陸委會警告：提供資料7年以上重罪

陸委會發言人梁文傑今天警告，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是7年以上有期徒刑。（記者陳鈺馥攝）

中共對國軍心戰大隊18人發布「懸賞通告」，對於提供有效線索、協助公安抓捕嫌犯的人員，將給予1萬人民幣（約新台幣4.3萬元）獎勵。《央視》旗下「日月譚天」也發文威脅，其表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可死刑、終身追責或缺席審判。陸委會發言人梁文傑今天警告，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是7年以上有期徒刑。

國台辦發言人陳斌華在記者會指稱，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期透過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運作反動電台等卑鄙手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。

有台媒問及，心戰大隊人員被威脅判處死刑，甚至可終身追責、缺席審判，這符合國際法人道原則？陳斌華回嗆說，「台灣是中國一部分」，公安機關對台灣軍方心理作戰大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實懲獨意見，維護兩岸同胞和中華民族根本利益的正義之舉。

梁文傑在陸委會記者會說，關於中共發布所謂「懸賞通告」，然後又威脅終身追責，這些對我們來講，就是他自去年懲獨22條以來的一連串作為，主要是塑造長臂管轄，透過濫捕濫訴來恐嚇台灣民眾，

梁文傑強調，我們要特別講，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是7年以上有期徒刑，呼籲所有民眾不要覺得為了一己私利，可以拿到一點小小好處就配合。

另外，賴清德總統日前發表國慶談話，中國國台辦昨日再度批判宣揚台獨分裂主張。關於中共是否感到我方善意？梁文傑說，國台辦或中方對賴總統談話的反應非常制式，語言和詞彙都差不多，無法確認他們有感到善意。

