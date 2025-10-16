為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    央廣駭客入侵戶政系統？內政部：每天5萬次駭客攻擊未遂

    2025/10/16 15:19 記者鍾麗華／台北報導
    對於戶政系統是否遭到駭客攻擊？內政部戶政司專委潘營忠今（16）日在行政院會後記者會表示，往前回溯5年紀錄，並沒有受到干擾，而對外網站每天遭到5萬次以上的駭客攻擊，但並沒有成功。（記者鍾麗華攝）

    對於戶政系統是否遭到駭客攻擊？內政部戶政司專委潘營忠今（16）日在行政院會後記者會表示，往前回溯5年紀錄，並沒有受到干擾，而對外網站每天遭到5萬次以上的駭客攻擊，但並沒有成功。（記者鍾麗華攝）

    週刊報導，央廣遭駭客入侵，發現涉案員工被民眾黨主席黃國昌吸收，甚至還成為黃的網路禁衛軍一員，駭進戶政單位查留言者的個資，再進行檢舉、出征及霸凌。對於戶政系統是否遭到駭客攻擊？內政部戶政司專委潘營忠今（16）日在行政院會後記者會表示，往前回溯5年紀錄，並沒有受到干擾，有一個對外網站，每天遭到5萬次以上的駭客攻擊，但並沒有成功。

    潘營忠說，戶政系統是國家關鍵核心系統，有一些法遵要求，基本上每天交易量超過100萬筆，提供給368個戶所，在封閉性網路裡查詢，每一筆資料都有追蹤，相關行為也是實名制登記。

    至於黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵，日前遭踢爆旗下近年狗仔集團的薪資由凱思國際支付，凱思國際是否有中資？行政院發言人李慧芝表示，昨天國安局長蔡明彥已有充分說明，現在已在司法調查程序中，尊重檢調的調查，不多做說明。

    行政院有多位閣員遭狗仔跟拍，被跟拍的行政院政委林明昕9日說是否提告「要看上面的意思」，行政院是否研議協助閣員對狗仔提告？李慧芝表示，林明昕上週就表示，他個人沒有提告意願，因為涉及國安事件配合調查，權責歸屬總統府，不是行政院本身，林明昕基於行政倫理，所以他當時才這樣說。如果任何一位內閣同仁需要幫忙，行政院做為法律維護者，也會在法律規定範圍中，來提供相關協助。

    對於央廣駭客事件，李慧芝強調，政府非常重視關鍵基礎設施資安問題，除關鍵基礎設施本身需要依法擬定資通安全防護計畫外，行政院國家資通安全會報每年也會針對國家九大關鍵基礎設施領域進行稽核。數發部也會辦理紅藍隊的實兵攻防演練，確保資安防護是充分有效的。

