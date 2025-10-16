台南「憲妃之戰」開打 陳亭妃林俊憲看板正面交鋒

南市立委陳亭妃與林俊憲大型競選看板互別苗頭。（記者洪瑞琴攝）

2026台南市長選戰煙硝味濃，民進黨內「憲妃之戰」提前開打！立委陳亭妃、林俊憲雙方火力全開，街頭看板、競選歌曲輪番上陣，選情進入白熱化。

最近在東區南市文化中心附近路口，兩人的大型看板並肩而立，路過民眾笑說：「這不叫互別苗頭，什麼才叫互別苗頭！」也有人打趣：「請讓我們繼續看下去！」

根據民進黨選舉對策委員會規劃，台南市長初選預計11月10日至14日領表登記，明年1月12日至17日進行民調，1月21日中執會正式公告提名名單。不過，黨內初選時程還沒開跑，兩大陣營早已各自展開佈局。

先前兩人因「看板之爭」掀起話題，懸掛數量與地點引發比拚，如今又延伸至「民調之爭」與「競選曲之爭」。陳亭妃釋出各家民調領先10餘個百分點的數據，強調基層實力扎實；林俊憲則強調，自身知名度與支持度穩定上升，對選戰態勢審慎樂觀，「有信心拿下最後勝利」。

陳亭妃積極佈椿、勤跑基層，連社區捐血活動都見到她贊助的物資；林俊憲則在各地成立後援會、投入藝文活動，努力拓展支持版圖。昨（15）日林俊憲率先發表競選曲〈憲予你〉，隨後陳亭妃也公布〈風吹風吹台南起妃〉，較勁十足。

綠營人士分析，陳亭妃深耕基層多年、婦女與社區動員力強；林俊憲則在青年與中間選民中具吸引力，兩人實力伯仲，後續變化仍難預料。目前雙方民調差距不大，各有死忠支持群，「這場『憲妃對決』只是開場，真正高潮恐怕還在後頭。」

南市文化中心附近路口，立委陳亭妃與林俊憲競選看板相鄰而立，相當醒目。（記者洪瑞琴攝）

