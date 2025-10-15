防中國介選政黨修國安法？吳宗憲：別把國安變成政爭的利刃

國民黨立委吳宗憲呼籲，別把國安變成政爭的利刃，如果要把手伸進社團、政黨，法律要件不清楚、不合比例，受傷的會是一般民眾。（資料照）

國民黨主席選舉疑遭中國介選，立法院外交及國防委員會討論是否修國安法，國民黨立委吳宗憲呼籲，別把國安變成政爭的利刃，如果要把手伸進社團、政黨，法律要件不清楚、不合比例，受傷的會是一般民眾。他主張，法律需清楚定義「境外勢力、介入行為」；政黨管理必須設置「跨黨派」監督機制，防止選擇性執法。

吳宗憲在臉書發文說，今天委員會討論不只查公職選舉（總統/立委/縣市長），連「社團」或「政黨黨內」選舉，也要規劃用「國安法」偵辦是否有境外勢力介選（如中共介選）。白話是民眾參加協會、里鄰社團、農會、學會、基金會，甚至政黨的黨員投票，未來都可能被視為「國安案件」的範圍。

吳宗憲提醒，2024總統大選，很多泛藍陣營的里長帶團去大陸旅遊，回國被清晨大搜索、扣手機、被起訴協助中共介選違反「反滲透法」第7條。但查詢判決後，無罪比例很高（無罪12件，其中3件已「定讞」，有罪4件，且都尚未確定），甚至不起訴、簽結的一堆，大規模偵辦定罪卻很少。

吳宗憲強調，如果現在還要把手伸進社團、政黨，法律要件不清楚、不合比例，受傷的會是一般民眾。

吳宗憲指出，什麼叫「要件不清楚」？近來兩件高分院無罪判決講得很明白，反滲透法第7條是「從屬加重」，須先成立選罰法本罪（如賄選），才構成反滲透法。單純私下談「兩岸一家親、和平統一」，不構成動員，沒有「利益交換投票約定」對價、沒有實質因果，就談不上反滲透法。

吳宗憲再指出，選罷法成立，關鍵有二：一，境外利益介入，通常是錢、補助、落地招待等金流或資助；二，對價關係，拿好處交換要你怎麼投（要承諾投票給誰、或不投給誰）。這兩者缺一都無法成立，只喊口號、沒金流不構罪，只見金流、無換票也不構罪。

吳宗憲說，如果把這把國安法「利刃」再伸進社團、政黨，會怎樣？社團辦理兩岸交流，如履薄冰，深怕被處罰，乾脆不辦。連同學術、文化、農產品、公益正常交流，須通過層層監督管卡而變難。

吳宗憲說，反滲透法案件偵辦下來，看到的是「比例原則失衡」，啟動就是搜索、約談，結果判無罪，社會成本全民買單。這些，都是動輒得咎、寒蟬效應的印證；若未來擴及社團政黨活動，刀子很利，但割到的可能是平凡參與公共事務的你我。

因此，吳宗憲主張：一，法律需清楚定義「境外勢力／介入行為」，避免把正常交流、政治表述一網打盡；二，執法合比例、設標準，能行政管理就先行政，不要一昧加重刑責；三，政黨管理必須設置「跨黨派」監督機制，防止選擇性執法；四，法律宣導要到位，避免無辜民眾踏入觸法風險。

吳宗憲強調，法律畫不清，人民就被劃傷。我們要的是護國的法、可預期的執法，而不是政爭的利刃。

