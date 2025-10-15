為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國擴大「一次有效台胞證」口岸 陸委會：吸引力有限

    2025/10/15 16:31 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會表示，中方推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績，相信對國人的吸引力仍然十分有限。（資料照）

    陸委會表示，中方推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績，相信對國人的吸引力仍然十分有限。（資料照）

    為加速吸引台灣人赴中，中國國台辦今日宣布，將擴大辦理落地申請「一次有效台胞證」入境口岸範圍。陸委會批評，中方推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績，相信對國人的吸引力仍然十分有限。

    國台辦發言人陳斌華聲稱，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來中國更加便利安全，相關職能部門擬於近期將台灣居民來中國落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

    陳斌華指出，台胞無論是從台灣直航大陸，或是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由相關職能部門適時發布。

    陳斌華說，「兩岸一家親」台灣同胞是我們的骨肉天親，推出上述政策，就是致力為台灣居民來往中國創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠。

    對此，陸委會表示，中方推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷提出各種方案充業績，相信對國人的吸引力仍然十分有限。

    陸委會指出，對於近年國人反映赴中遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，中方應該要正視我國人赴中人身安全的問題及確保相關權益。

    陸委會強調，政府仍要提醒國人，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴中可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴中前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

