國民黨魁選戰爆中國介選 賴清德：盼朝野支持「國安十法」修法

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

國民黨主席選舉將於18日投票，被質疑有中國網軍介入。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（15日）強調，中國對台滲透統戰無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法影響台灣民主，呼籲朝野建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。

國民黨主席候選人郝龍斌近來批境外勢力介選，「戰鬥藍」召集人趙少康更指控「中共介入黨主席選舉」。

對此，賴清德今天在民進黨中常會談到，中國對台灣的滲透統戰，可說是無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主。如今國民黨主席的選舉，也傳出中國介選讓立場不同的民主政黨都深受其害。

賴清德盤點，中國介入他國選舉，不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。

賴清德也強調，為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透；誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，應團結一致支持「國安十法」的修法。

