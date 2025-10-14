境外Youtuber坦承AI變造郝龍斌擁吻片 柳采葳轟：有夠不要臉

前台北市長郝龍斌質疑「境外勢力」網軍介入國民黨主席選舉，近日台北市議員柳采葳與郝龍斌合影照片，也遭不名人士用AI惡搞成熱吻影片，兩人深受其害。（圖擷取自網路）

自稱海外華人 要告去美國法院告

國民黨主席選戰正酣，不過近日傳出境外勢力介選風波，日前一段候選人郝龍斌與台北市議員柳采葳擁吻AI影片瘋傳，柳也為此在中廣前董事長趙少康陪同下前往警局報案。Youtube頻道「禁書筆記」發文坦承就是影片創作者，並強調自己不是中共網軍，喊話柳采葳、趙少康，要告就去美國法院告。柳采葳批評，該篇文對造成的傷害隻字未提，有夠不要臉。

「禁書筆記」表示，對於該篇KUSO影片造成不快表達抱歉，相關影片已經下架，而當時影片中已經很明確打開提示AI變造影片，但因為藍營老人家太多，很容易忽視掉那個小字提示，這或許是影片流傳甚廣的原因。

他說有提到，如果內容涉及侵害肖像權，可以透過電子郵件聯繫，但在柳、趙開記者會前，並沒有收到任何要求影片下架的郵件；他強調自己不是中共網軍，只是一個全世界到處跑的海外華人。趙先生喊話中共也沒用，中共管不到外國公民，如果要提告，要到美國法院，相信美國法律會給一個公道。

「禁書筆記」也說，並無任何政黨傾向，頻道內批評中共、民進黨、美國總統川普的影片也很多，他認為郝龍斌並沒有被大陸網軍攻擊，單純只是因為其兩岸政策引發爭議而已，沒必要什麼事情都扯到中共。

對此，柳采葳也回應，AI深偽影片造成的傷害遠超一時選舉，因為無論動機為何，對她都已經造成傷害，今天她相對幸運被媒體看見，有人幫忙澄清和發聲，但有更多受害者深受其害卻獨自承受。

柳采葳說，她認為有義務要求這位YouTuber道歉並負起法律責任，不能因為身處海外或有小字標示而觸碰道德底線，況且該篇道歉文毫無誠意，整篇文與其說是要道歉，不如說是想為自己的行為開脫，一下扯自己有AI標示，一下說自己不是網軍，但對造成的傷害隻字不提，有夠不要臉。

柳采葳強調，還是會窮盡司法手段，不能讓加害人以為網路上隨便製作AI深偽影沒有責任，也呼籲各界關注AI深偽影片對社會的傷害，籲請檢調和有關機構對類似案件嚴加調查，讓正義得以伸張、加害人可以被處罰。

