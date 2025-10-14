郝龍斌籲中方承諾「台灣不獨、大陸不武」 正式承認中華民國存在

國民黨主席候選人郝龍斌今天宣布兩岸政見。（記者羅沛德攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今（14）日召開兩岸政策記者會，提出5項兩岸政策主張，包括當選後要推動黨內舉行兩岸政策大辯論，並積極推動國民黨在中國上海、北京設立辦事處，以「雙城論壇」為基礎推動「兩岸論壇」，並呼籲中國宣示「台灣不獨、大陸不武」，國民黨的兩岸政策要回歸中華民國憲法，並要求對岸正式承認中華民國存在的現實。

郝龍斌表示，這次黨主席選舉雖然有非常多的辯論會，但每次辯論都匆匆忙忙，無法完整論述，因此他今天報告兩岸政策，對於國民黨2026、2028選舉非常重要，而且他定位兩岸政策所採取的3個原則就是中道、務實以及可以團結多數的國人，也不讓藍營參選同志感到為難，希望藉此爭取黨員支持，他也希信18日投票多數的黨員會投票給他，成為新的國民黨主席。

郝龍斌指出，這次黨主席選舉出現很多兩岸政策想法與論述，他當選後要舉辦黨內大辯論，讓各方都在同一個平台上充分表達對於兩岸政策的看法，也讓所有人檢視彼此看法，藉此產生反思與互動，也讓一般民眾注意到國民黨的兩岸政策方向。

有關推動在上海、北京設立辦事處，郝龍斌表示，不接觸、不交流對兩岸關係沒有好處，有一個辦事機構可以協助台商、台生解決問題並促進溝通交流是好事，但要符合中華民國相關法令規定，而且也不是要取代政府的功能，而是透過國民黨內部安排以及人員駐點，了解對岸對於台灣的看法，他強調，兩岸原有的兩會已讀不回，陸委會與國台辦也只有互罵，沒有溝通，民進黨不做的、做不了的，就由國民黨來做。

郝龍斌表示，基於過去他推動兩岸「雙城論壇」的成功經驗，未來他要擴大成為「兩岸論壇」，藉此擴大兩岸溝通交流，但在推動前，他會先凝聚內部共識，與藍營立委及縣市長溝通，尊重並聽取他們的意見。

郝龍斌指出，中國大陸應該宣示「台灣不獨、大陸不武」，做為對台灣的重要善意，每次「川習會」大家都會臆測有沒有談到台灣問題，而且重點都是中國國家主席習近平有沒有要求美國總統川普就台獨問題表態，由此可看出台灣被視為世界的火藥庫，關鍵就在於民進黨政府主張台獨，如果中國大陸可以明確宣示「台灣不獨、大陸不武」，就可以馬上解除引信，兩岸關係發展也會容易很多。

此外，郝龍斌也強調，國民黨的兩岸政策應該回歸中華民國憲法，要求對岸正式承認中華民國存在的現實，而中華民國憲法就是台灣最好的安全保障，也是兩岸最好的法理連結，他呼籲中國大陸要慎重思考，現在的賴政府對於中華民國的態度，就是借殼上市、掏空中華民國，刻意曲解中華民國憲法，如果對岸不能正視中華民國，這個兩岸最天然的法理聯繫自然就會萎縮，兩岸人民當然也就愈走愈遠，郝還說，兩岸絕非國與國的關係，對他而言，兩岸關係就是台灣地區與大陸地區的關係，而中國就是中華民國，台灣應該與美、中保持等距與等邊三角型的關係。

對於媒體提問，如何確保中國願意承諾「台灣不獨、大陸不武」？郝龍斌沒有正面回應，只說自己每次到中國大陸，都會在中國大陸的土地上與接觸的中國高階領導人說同樣的話，除了符合對等尊嚴，還要跟對岸說一些能對兩岸交流、台海和平穩定的話，而非只是一味討好，只有中國當局聽進去他的真話，才能對兩岸和平穩定與正常交流有幫忙。

媒體還問，現在國、共兩黨的政治基礎還是「九二共識｣嗎？郝龍斌表示，過去的基礎就是「九二共識、一中各表」，如果中共覺得在這個基礎上可以溝通交流，當然就要先做到尊重中華民國存在的事實，至於未來他推動兩岸論壇，可以與對岸進行到什麼程度，要看對岸的善意，而且如果能在對等尊嚴的前提下，他樂意以黨主席身分與對岸的領導人見面。

