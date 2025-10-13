軍公教退撫基金第9次精算報告數據曝光 3年負債增約20％

根據軍公教退撫基金第9次精算報告顯示，三大基金負債增加，且公教退撫基金破產時間提早。立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，恐使基金財務雪上加霜。（資料照）

根據軍公教退撫基金第9次精算報告顯示，公教退撫基金破產時間提早，且負債增加，其中公務員退撫基金3年負債增加2725億元、增幅為18.7%，基金提前4年、2045年就會用罄；教育人員基金增2663億元、19.9%，提前3年、2042年將破產；軍職人員退撫基金增815億元、22.1%。立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，恐使基金財務雪上加霜。

退撫基金每3年定期精算一次，上次的第8次精算基準日為 2020年12年31日，此次第9次精算基準日為2023 年12月31日，以基金現行財務收支結構、即2023年7月1日以後新進公教人員改以個人專戶的退撫新制，進行精算作業。

請繼續往下閱讀...

截至精算基準日，領取月退的公務員共17萬9844人，在職人員30萬4495人。以此估算，退休人員精算負債為8217億元、在職人員為9094億元，總計1兆7311億元，較前次精算的1兆4586億元，增加增2725億元、增幅為18.7%；至於已提存退休基金4611.56億元，未提存精算負債1兆2699億元、提存比率為27%。

領取月退的教育人員為13萬8348 人，在職人員 17萬9274 人。以此估算，退休人員精算負債為7471億元、在職人員為8558億元，總計1兆6029億元，較前次精算的1兆3366億元，增2663億元、19.9%；至於已提存退休基金2731.3億元，未提存精算負債1兆3297億元、提存比率為17%。

領月退的退伍軍職人員8萬2095人，在職軍職人員17萬663人。以此估算，退休人員精算負債為2990億元、在職人員為1509億元，總計4499億元，較前次精算的3684億元，增加815億元、22.1%；至於已提存退休基金945.29億元，未提存精算負債3553. 97億元、提存比率為21%。

此次精算顯示，公務員退撫基金破產時間，從2049年提前到2045年破產，若政府分10年撥補，每年要撥補201億元，分15年每年要撥補149億元、分20年每年要撥補123億元；教育人員退撫基金破產時間，從2045年提前到2042年，分10 年撥補，每年要撥補136億元，分15年每年要撥補100億元、分20年每年要撥補83億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法