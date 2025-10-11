境外勢力介選？ AI合成與郝龍斌熱吻假畫面瘋傳 柳采葳：已報案

柳采葳指出，與郝龍斌合影照片竟遭AI惡搞成兩人熱吻影片。（翻攝畫面，柳采葳提供）

國民黨主席選戰正酣，不過也傳出境外勢力介選風波，台北市議員柳采葳就指出，她與候選人前台北市長郝龍斌的自拍合影，竟被AI創作成兩人擁吻的影片；她經過與團隊、律師討論後決定正式報案，要用具體手段遏止惡劣行徑。

柳采葳表示，前天有熱心網友提醒，她與郝龍斌在辯論前的自拍合影，被惡意創作成二人擁吻的AI影片，這讓她感到相當錯愕、憤怒且難過。她說，不願意猜測這樣的做法，是否是因為黨內選舉的攻擊，但是對於各種來路不明的惡意，仍然感到失望；尤其在AI技術日新月異的今天，如果我們繼續姑息這樣的惡意，每一個人都可能是下一個受害者。

柳采葳說，對她來說，人工智慧時代下深偽影片助長的網路霸凌、網路色情，對於女性權益的傷害，遠遠比黨主席選舉來得重要。在選舉黨主席的過程中，如果無法藉由良性的競爭，讓台灣社會看到國民黨的態度與成長，那麼誰來當黨主席，對於這些平常忙於生活、為生計打拚的台灣人民來說，恐怕也沒有太大的意義。

柳采葳呼籲，不論是誰在做這樣的事情，都應該立即停止，也希望警方能夠查明真相，不能再有下一個受害者。

《AI合成與郝龍斌熱吻假畫面》相關影片（柳采葳提供）

