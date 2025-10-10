為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄果嶺公園今開放 陳其邁感慨：有人認為市府撐不過壓力

    2025/10/10 13:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄果嶺自然公園今天開放，這裡過去是少數人才能進去的高爾夫球場。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園今天開放，這裡過去是少數人才能進去的高爾夫球場。（記者李惠洲攝）

    高市府鐵腕收回高雄高爾夫俱樂部（澄清湖高爾夫球場），規劃為高雄果嶺自然公園，今天（10日）正式開放，過程中市長陳其邁不惜槓上高雄三大家族的陳家；陳其邁今天感慨，有人認為市府撐不過壓力，但努力克服困難、積極協調下，為高雄市民留下一塊能和家人親友共築美好記憶的綠地。

    有63年歷史的高雄高爾夫俱樂部，佔地70公頃，原經營者是高雄三大家族的陳家，遭高市府指控霸佔球場並用農藥除草，需於去年11月30日前點交。過程中，陳其邁不惜力抗陳家的壓力，並有可能得罪擁有高爾夫球證的富豪們。

    陳其邁把高爾夫球場收回後，今年火速規劃為高雄果嶺自然公園，選在國慶日正式開放，一早就吸引不少民眾入內，一窺之前不曾想過有機會踏入的秘境。

    陳其邁今天有感而發說，1950年代威權時期政府，為了少數軍政商人士的需求，興建這座球場，甚至出動國軍施工，將9洞擴建為18洞。60多年的時間，高爾夫球場歷經演變，原先這裡是私人俱樂部，必須耗費數百萬元才能成為會員，高雄人即使聽過或經過，都不曉得這裡竟存在著70公頃的廣闊高爾夫球場。

    他說，遺憾的是，位於水源保護區的球場，並未落實公益責任，長期違法使用農藥，被市府檢驗出有亞托敏及陶斯松成分，也沒有做好水保、蓄洪措施，使下游地區經常積淹水。市府經過慎重評估，決定終止租約，收回球場、還地於民，並打開圍牆，讓市民朋友從松藝路經過時，就能看見球場的綠地與水池，回歸公益使用。

    陳其邁感慨，過程中，當然面臨到一些不同的聲音，也有人認為市府撐不過壓力，但市府努力克服困難、積極協調，希望能為高雄市民留下一塊能和家人親友共築美好記憶的綠地，這裡有七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等樹種，也有90多種鳥類，包括大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級珍貴稀有保育類。

    陳其邁強調，今年7月1日，市府代管澄清湖風景區；10月10日開放果嶺自然公園，加上鄰近的雙湖公園，這一片廣達470公頃的生態水漾綠廊，比紐約中央公園341公頃還大。

    他表示，公園整修期間，他與市政團隊憑著一股信念，希望為高雄市民再留下一座有湖泊、森林、鳥兒與人們遠眺北大武山的公園，這不僅是市民見證這座高雄城市從重工業轉型的地景，也是傳承這座城市記憶的翠青所在。

    陳其邁（左二）今天再度前往高雄果嶺自然公園視察，右為立委許智傑。（記者李惠洲攝）

    陳其邁（左二）今天再度前往高雄果嶺自然公園視察，右為立委許智傑。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園正式開放，吸引民眾一窺之前不曾想過有機會踏入的秘境。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園正式開放，吸引民眾一窺之前不曾想過有機會踏入的秘境。（記者李惠洲攝）

    陳其邁扛住壓力，收回高球場規劃為果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

    陳其邁扛住壓力，收回高球場規劃為果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

    方便民眾到高雄果嶺公園踏青，假日市府在澄清湖門口設有接駁車，20分鐘一班。（記者葛祐豪攝）

    方便民眾到高雄果嶺公園踏青，假日市府在澄清湖門口設有接駁車，20分鐘一班。（記者葛祐豪攝）

