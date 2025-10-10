參加桃園國旗屋升旗典禮 郝龍斌：台灣兵凶戰危賴清德卻只講願景

國民黨主席候選人郝龍斌（右）參加國旗屋米干老闆張老旺舉辦的「雙十國慶國旗屋升旗典禮」。（記者周敏鴻攝）

國民黨主席候選人郝龍斌上午前往桃園市中壢區，參加85歲的桃園國旗屋米干老闆張老旺舉辦「114年度雙十國慶國旗屋升旗典禮」，他說，賴清德總統在國慶演說只講了願景，卻沒講台灣的問題，其實台灣目前兵凶戰危，賴清德將台積電送到美國、台幣升值、讓我們「跪美舔美」，這才是中華民國、台灣的危機。

「中華民國是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、自由民主是我們的寶」，郝龍斌說，沒有國就沒有家，因為有中華民國，才有自由民主經濟繁榮；我們的父兄如張老旺等許多人，為了這面國旗、這個國家流血流汗，他相信，捍衛中華民國、反對台獨是所有參加升旗典禮民眾的一致想法，也是中華民國與國民黨的核心理念，他參選黨主席，就是要貫徹國民黨的核心理念，中華民國才能長治久安。

郝龍斌說，他參選黨主席後，網路上就有許多假帳號宣稱是國民黨員，卻攻擊他比攻擊民進黨還厲害、質疑他比監督民進黨厲害，「與其花這麼多精力、資源攻擊郝龍斌，不如被力量省下來對付民進黨」；桃園市長張善政施政優異、國民黨議員們非常團結，未來他將全力協助，讓張善政與議員們當選，2026年從桃園出發贏得大勝，2028下架民進黨，重返執政。

國民黨主席候選人郝龍斌參加「雙十國慶國旗屋升旗典禮」，談及他在網路上被攻擊。（記者周敏鴻攝）

