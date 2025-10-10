陳永興喊話尋回初心 詹凌瑀：黃國昌一直都是手段骯髒、行徑卑劣的人

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，《民報》創辦人、前立委陳永興昨發聲明，沉痛呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲尋回初心。對此媒體人詹凌瑀表示，黃國昌一直都是個下流的人，手段骯髒、行徑卑劣，要坦承自己看走眼不是容易的事，就像要接受自己嫁錯人也不是容易的事。

詹凌瑀在臉書PO文表示，她從2019年開始在臉書批判黃國昌，當時很多人都不諒解，說她偏激、要她閉嘴，但詹凌瑀很清楚自己在說什麼，一個人說話不算話，把身邊的朋友幕僚都視為可拋式，對於政治立場搖擺不定、玩弄文字遊戲，擅於操弄權力，夫人大剌剌干政。

詹凌瑀指出，面對她的批判，不願意溝通也就算了，反而是對前夫施壓，甚至曝光她女兒的個資，只因為女兒在詹凌瑀批判黃國昌的發文下方留言「這就是個作秀的」，黃國昌一直都是個下流的人，手段骯髒、行徑卑劣。他早就露出馬腳，只是曾經支持他的人願不願意面對，自己曾經看錯人、做錯選擇。

詹凌瑀直言，要坦承自己看走眼不是容易的事，就像要接受自己嫁錯人也不是容易的事，無論如何，能夠醒過來總是好的。可惜的是，邪教總是有追隨者，黃國昌也是。

