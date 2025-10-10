國民黨國慶升旗 朱立倫：台灣與中華民族未來不能交在華府與北京手上

國民黨今在中央黨部前舉辦「慶祝中華民國114年國慶升旗典禮」，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等人出席。（記者方賓照攝）

（記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午在中央黨部前舉辦「慶祝中華民國114年國慶升旗典禮」，除了國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席吳伯雄外，包括蔡志弘、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、卓伯源、張亞中等6位國民黨主席候選人也到場參加，大家一起高呼「中華民國生日快樂」、「國民黨加油」等口號。

即將卸任的朱立倫在致詞時表示，面對兩岸關係問題，絕對不可以把台灣的未來、中華民族的未來交在華府與北京的手上，中華民國要自立自強，有自己的立場，這才是國家領導人與政黨該有的基本態度，他並感謝大家過去4年陪他一起改造國民黨，希望未來大家持續讓國民黨更好、更強，6位黨主席候選人每一個人都身負重要任務，就是如何團結國民黨，讓黨更好、更強，他相信18日投票產生的新任黨主席在11月1日就任後，一定能讓國民黨更好，2026選舉國民黨要贏，2028大選國民黨要贏得政權。

此外，針對賴清德總統昨天說沒有台灣就沒有中華民國，朱立倫受訪表示，如果賴清德願意承認在中華民國的角度，就像中國國民黨就是中華民國國民黨，台灣到處可以看到企業冠名中國，就是中華民國企業，但是民進黨完全把中華民國丟掉，直接把「中國」2字讓給對岸，堅持只有台灣，這樣中國就變成另外一個（國家），也是把中華民國丟掉，不管賴清德昨天的說法是口誤或真意，做比一切都重要，他並強調，台灣是多元包容的社會，如果還是堅持台灣與中國互不相容，就是讓中華民國消失。

至於昨晚流出的賴清德國慶文告中提及要打造台版鐵穹防空系統，朱立倫表示，一般國際上認為真正的戰略是「雙D戰略」，也就是透過對話、交流，減少風險，如果只是單靠戰爭，無法解決衝突。

朱立倫表示，114年前在國民黨總理、國父孫中山領導下建立中華民國，國民黨就是創建、守護中華民國的政黨，永遠為中華民國打拼，這是所有黨員的任務使命與決心。

朱立倫指出，民國114年在中華民國歷史上是重要的一年，今年是國父逝世100週年，國父所有的偉大事蹟希望大家要永遠記得，今年同時也是對日抗戰勝利、台灣光復80週年，立法院國民黨團在上會期通過恢復台灣光復節為國定假例，因為對日抗戰勝利，才有台灣光復，也才能有今天民主、自由、繁榮、復興的台灣。

朱立倫表示，今年對台灣也是充滿嚴峻挑戰的一年，台灣的民主自由被賴清德總統發動大罷免，針對所有在野黨的區域立委發動罷免，這是台灣民主史上的最大危機，也是全世界從未發生過的事，民進黨動用所有資源與司法力量對付、追殺國民黨，所幸全黨團結最後守住所有的立委，他要感謝大家守護台灣的民主基礎。

朱立倫還說，今年對台灣的經濟也是充滿挑戰的一年，在關稅問題、美國總統川普新政策下，台灣要守住過去經濟發展的成果，不讓「護國神山」變成「美積電」，造成台灣產業外移，只有產業根留台灣，發展台灣、建設中華民國，才是台灣未來發展的基礎，同時，今年也是國際局勢巨變的一年，美中對抗，東、西方意見不同，國際局勢充滿變數，對於兩岸關係問題絕對不可以把台灣的未來、中華民族的未來交在華府與北京的手上，中華民國要自立自強，有自己的立場，這才是國家領導人該有的基本態度，國民黨支持國防，但也希望兩岸交流對話，只要堅守中華民國憲法與國民黨的黨綱黨章，就能讓兩岸持續對話。

