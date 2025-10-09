認同黃國昌說法 鄭麗文：藍白未來很可能共組聯合政府

國民黨主席候選人鄭麗文（中）拜會商總理事長許舒博（右）。圖左為前國安會副秘書長楊永明。（記者王藝菘攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今日下午第二度拜訪商總理事長許舒博，在受訪時面對媒體詢問藍白合作議題，她表示，2024大選因為時間壓力太大，最後導致藍白合破局，未來兩黨的合作應該要有更深沉、穩固的基礎，也就是對於國家大政發展方向要有基本共識，所以她很認同民眾黨主席黃國昌的說法，藍白未來應在國家發展方向上有更高度共識，尤其未來藍白很可能合作組閣，共組聯合政府，所以大家應該積極溝通重要政策並提出共同主張。

對於國民黨主席選戰氣氛最近火藥味十足，許舒博主動表示，他出身國民黨，看過國民黨昔日起起伏伏，他希望各參選陣營把政見理想充分闡述給國人知道，不要再網內互打，如果國民黨只會網內互打，即便最後勝選，這張網也會破掉，所以網內互打不是他所希望看到的；鄭麗文則說，拼經濟要和氣生財，黨內要和氣致祥，大家積極努力爭取黨員的認同都是好事。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，台灣以經濟立國，但最近兩岸局勢嚴峻，美國關稅海嘯衝擊，使得台灣產業界尤其是中小企業對於未來誠惶誠恐，但台灣政治卻沉溺於內鬥與對立，國民黨應該扮演拚和平與拼經濟的角色，過去國民黨在拚經濟交出亮麗的成績單，做為百年大黨，國民黨要把台灣帶回良性競爭，一定要讓企業放心安心，兩岸沒有戰火也才能吸引全世界投資，而對岸市場也是台灣的機遇，國民黨未來會做產業界的後盾，積極協助解決問題，對外更大開放，對內更大鬆綁，而且會與商業總會保持完全溝通。

許舒博則指出，這次鄭麗文來訪主要是拜訪商業總會，大家就經濟與國際情勢交換意見，他認為，台灣必須做出轉變，並且更了解產業界的心聲，才能訂出好的政策，面對挑戰。

許舒博表示，希望鄭麗文有機會脫穎而出，未來若當選黨主席，要為全民福祉努力，給國人帶來更好的生活，政黨無論在野或執政，都應該多聽產業界的聲音，與國際接軌，打開市場，而非關起門來制定政策，產生與產業界的落差。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法