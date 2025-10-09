郝龍斌：感謝楊文科縣長唯一支持我

國民黨主席候選人郝龍斌今日上午前往新竹縣拜會新竹縣長楊文科以及前新竹縣長邱鏡淳。（截圖自郝龍斌臉書）

國民黨主席候選人郝龍斌今日上午前往新竹縣拜會新竹縣長楊文科以及前新竹縣長邱鏡淳，中午隨即在個人臉書發文公告週知，並寫下「感謝楊文科縣長唯一支持郝龍斌」。

郝龍斌說，謝謝兩位縣長給他的溫暖，強調「唯一支持郝龍斌，並祝福我順利當選」，他必不負所托，帶領國民黨團結一致、重返執政，呼籲所有黨員同志，尤其是客家鄉親，18日投票唯一支持4號郝龍斌。

郝龍斌指出，他在台北市長8年期間，與當時擔任新竹縣長的邱鏡淳有密集交流，2017年世大運時，新竹縣是台北市重要的合作縣市，有幾個場館設在新竹縣，當時擔任新竹縣副縣長的楊文科也與他合作愉快，因此建立了深厚情誼，之後楊接棒參選新竹縣長，他也多次到新竹為楊文科輔選、加油打氣，具有革命情感。

郝龍斌說，今天老友相見，楊文科特別感謝他過去對客家鄉親、新竹建設與交流的支持，也肯定他是最適合的黨主席人選。

郝龍斌表示，雖然中央是由民進黨執政，但是地方有多達15個縣市由國民黨執政，這股強大的力量必須團結，一樣可以為民謀福利，自己就是最有能力整合地方縣市的黨主席。

