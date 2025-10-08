為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遭藍白跟監偷拍「假爆料」 潘孟安首發聲：法治社會無法容忍

    2025/10/08 13:45 記者陳昀／台北報導
    國民黨立委王鴻薇亂爆料，前年底指控擔任總統候選人賴清德競選總幹事的潘孟安，接受財團供養豪宅，台北地院判王敗訴，應賠償50萬元給潘。（資料照，本報合成）

    民眾黨主席黃國昌遭爆成立狗仔集團跟監政敵，國民黨立委王鴻薇則涉入以相關的「假爆料」攻擊時任賴清德總統競選總幹事、現任總統府秘書長潘孟安，風波持續延燒。沈默許久的潘孟安今天發聲表示，台灣是民主法治國家，每一位國民、無論黨派立場，都不該受此對待，利用跟監、偷拍看圖說故事污衊造謠，是法治社會無法容忍的。

    潘孟安表示，近期從媒體得知，竟有國會議員自行建置媒體狗仔體系，意圖利用不法情蒐勾串、設計政治對手。在近期各媒體的報導揭露中，他才知曉偷拍並非僅針對一人一事一物，而是大範圍無差別、無時效的非法跟監。

    潘孟安指出，當時王鴻薇利用「綠能豪宅」構陷他，法院判決王鴻薇敗訴，證明他是自付房租，絕無所謂豪宅、接受廠商招待等情事，也證明他的清白。

    潘孟安強調，台灣是一個民主法治的國家，每一個國民、無論黨派立場都不應該受到這種對待。他在2023年間並無任何公職與職務，唯一的身分是賴清德總統候選人的競選總幹事，只是一介平民，卻受到來自對手陣營高規格的全日跟監、偷拍，利用看圖說故事的方式來進行污衊與造謠，這是法治社會所無法容忍的。

