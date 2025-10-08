美濃大峽谷案遭賴瑞隆提告 柯志恩：國民黨議員按照綠營對我標準要求說明

國民黨立委柯志恩昨（7日）與高市議會黨團召開記者會，怒批美濃大峽谷水很深。（記者李惠洲攝）

美濃大峽谷案持續攻防，民進黨立委賴瑞隆今（8日）請律師提告柯志恩；柯則回應說，昨天的記者會中，從頭到尾就是針對她所提的法律修正草案說明，她完全沒有提及賴瑞隆的大名，國民黨議員只是按照民進黨對待她的標準，請賴瑞隆說明，賴的做法竟然是開嗆提告!

賴瑞隆強調，國民黨立委柯志恩與市議會國民黨團7日召開記者會，誣指某涉嫌違法盜採砂石案與他的團隊有關，他嚴正駁斥，強調他與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識、毫無關聯，痛批柯志恩與許采蓁為了選舉，採取惡質抹黑、散播不實指控的手段。

為遏止造謠與抹黑風氣，賴瑞隆已正式委請律師於今（8）日上午向柯志恩、許采蓁提告；今天上午並於立院召開「正告柯志恩，拿出涉案證據，抹黑道歉下台」記者會。

對此，柯志恩回應說，高雄市議會國民黨團本想邀請陳其邁針對美濃大峽谷做專案報告，但因種種原因無法舉行，她才會受議會黨團邀請，參加昨天記者會。在記者會中，她主要是針對正在進行的修法部分及如何遏止盜採事件做說明，從頭到尾沒有說出「賴瑞隆」三個字。

柯志恩強調，記者會上，國民黨議員對賴瑞隆所提出的質疑，也屬可受公評之事。過去民進黨全黨上下，對涉案石姓前議員特助，只因會勘中站在她身邊，就用各種抹黑造謠手段攻擊，但她仍不厭其煩多次說明，國民黨議員只是按照民進黨對待她的標準，請賴瑞隆說明，賴的做法竟然是開嗆提告!「難道這就是賴瑞隆參選高雄市長的格局？假使賴瑞隆真的選上市長，難道也要對所有監督質疑市長的議員提告？」

柯指出，她針對任何質疑皆抱持公開說明、接受檢驗的態度，過去提告黃敬雅與民進黨中央，都是對方公開散播不實資訊，造謠事實罪證確鑿，才會提告。但她在賴瑞隆遭檢視時，從未表達任何看法，賴瑞隆身為立委，不懂法更不知法，胡亂對她提告，濫用司法資源，更凸顯其毫無民主素養，竟還大言不慚地聲稱要捍衛政治清潔，遏止惡質選舉文化，實在令人笑話！

