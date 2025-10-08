澳前總理莫里森以「西柏林」比喻台灣 促展現自身韌性與決心

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）8日應邀在2025台北安全對話演說。（記者田裕華攝）

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）今（8）日出席「台北安全對話」演說時，以冷戰時期的「西柏林」為喻強調，美國及盟友當年之所以能應對封鎖危機，正是因為人民展現了韌性與決心，令盟友清楚理解奮鬥的意義，台灣極其重要，是因為代表了希望與進步，也應以同樣精神透過國際溝通與公眾外交，展現自身的決心與故事。

國防安全研究院與大陸委員會今天舉辦「2025台北安全對話」，本屆以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為主題，莫里森及美國前白宮政治事務主任、保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）上午應邀進行專題演說。

請繼續往下閱讀...

莫里森表示，維護並守護台灣的現狀，是確保台灣安全、維持區域和平與穩定的關鍵議題，這不僅關乎台灣的自由與生存，也影響整個印太地區珍視主權與自由秩序的國家。他以自身經驗指出，身為曾面對中共脅迫的政府首長，他在澳洲總理任內選擇勇敢應對威嚇，並推動「AUKUS」聯盟，強化對中共區域霸權野心的嚇阻。

台灣維持現狀 澳美日等國的安全核心

他提出四個觀察：第一，台灣的未來攸關重大，維持現狀並非權宜或利益之計，而是澳、美、日等國安全與主權的核心；若台灣被迫納入中共威權統治，全球無一能倖免。第二，圍繞台灣的衝突代價將極為慘重，不僅台灣，中國與世界都將深受衝擊。第三，這樣的代價必須讓中共充分理解，納入戰略計算；他認為川普總統的存在在短期內對習近平形成嚇阻，使其不致輕啟戰端。第四，台灣與美、日、澳等國應把握時間，強化「韌性」與「嚇阻力」，不僅在軍事上，也包括太空、能源、基礎設施與輿論戰。

西方學界出現「姑息主義」 此論調危險而短視

莫里森警告，西方學界近年出現一種「姑息主義」思維，主張避免介入以免承擔代價，他批評這種論調危險而短視。他強調，若中共奪取台灣，第一島鏈將被瓦解，美國難以維持第二島鏈與西太平洋安全平衡；中共可藉由巴士海峽、呂宋海峽向菲律賓海投射戰力，進一步主導印太秩序，民主體制將被壓縮。

他引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）「Lights Out」及新美國安全中心（CNAS）「Dangerous Straits」研究指出，中共封鎖台灣並非溫和替代方案，而是戰爭行為，其結果將摧毀台灣，也使中國經濟與社會蒙受巨大損失，「其衝擊將比疫情更為嚴峻」。

莫里森強調，嚇阻必須讓中共理解侵略將造成自我毀滅的後果。習近平要求解放軍於2027年前達到「備戰能力」期限，顯示情勢可能變化，台灣應聚焦「非對稱防衛」，強化拒止力、生存力與全民動員，在戰事初期72小時內重創敵軍，並提升自製武器、能源安全、太空韌性與人工智慧防護能力。

莫里森最後以冷戰時期的西柏林為喻指出，當年美國與盟友能成功應對封鎖危機，是因為人民展現決心與意志；台灣應以同樣精神，透過國際溝通與公共外交，向世界展現決心，「台灣代表希望與進步，世界應繼續支持台灣，讓自由與民主的故事被聽見」。

澳洲前總理莫里森（右）8日與美國保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）出席2025台北安全對話。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法